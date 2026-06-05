Denuncian la muerte de monos carayá en un barrio de Corrientes

La muerte de una cría de mono carayá generó preocupación entre los vecinos del barrio Aldana, quienes denuncian que este tipo de episodios se repiten con frecuencia debido al contacto de los animales con el tendido eléctrico. Según relataron este viernes, encontraron sin vida a una cría de esta especie protegida y advirtieron que otras permanecen en riesgo.

La situación volvió a encender las alarmas entre los habitantes de la zona, que desde hace tiempo observan la presencia de grupos de monos carayá en los árboles del barrio. Aseguran que no se trata de un hecho aislado y que en distintas oportunidades se registraron casos similares.

Frente a este escenario, reclamaron alguna solución para buscar alternativas que permitan proteger a los animales y reducir los riesgos. “Deberíamos ver como comunidad y como municipio qué soluciones podemos encontrar para que esto deje de suceder”, expresaron vecinas a Laura Tribbia.

Los monos carayá son una de las especies emblemáticas de la región, declaradas Monumento Natural y cumplen un papel importante en el ecosistema. Por ello, los vecinos insistieron en la necesidad de avanzar en medidas preventivas, como la adecuación de tendidos eléctricos o la implementación de corredores seguros, para evitar que nuevas crías y ejemplares adultos resulten afectados.