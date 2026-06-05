Una cría de oso hormiguero gigante fue vista en una zona inédita en Corrientes

La recuperación del oso hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) en Corrientes volvió a dar una señal alentadora. Esta vez, el sorprendente hallazgo ocurrió en la Estancia El Venado, ubicada en el paraje Basualdo en Curuzú Cuatiá donde trabajadores rurales encontraron una cría de yurumí en una zona en la que la especie jamás había sido registrada.

La aparición del pequeño ejemplar causó asombro entre los empleados del establecimiento. Mientras realizaban tareas habituales en un sector de bañados del campo, se toparon con el animal, cuya presencia representa una nueva evidencia de la expansión natural de la población reintroducida en la provincia.

Preservar la especie

Lejos de intervenir, los trabajadores optaron por dejar al ejemplar en el lugar. La decisión se tomó ante la sospecha de que la madre pudiera encontrarse en las inmediaciones. Además, especialistas recuerdan que el oso hormiguero gigante puede reaccionar de manera defensiva cuando se siente amenazado, por lo que no se recomienda acercarse ni intentar manipularlo.

El hallazgo cobra especial relevancia porque se produjo fuera de las áreas donde históricamente se concentraron los esfuerzos de reintroducción. Para los conservacionistas, se trata de una muestra concreta de que la especie continúa ampliando su distribución territorial de manera natural.

El regreso del yurumí a Corrientes comenzó en 2007, cuando fue liberada la primera pareja de ejemplares, Ivotí Porá y Preto, en Rincón del Socorro. Aquella experiencia marcó el inicio de uno de los proyectos de restauración ecológica más ambiciosos de América Latina, impulsado por la entonces The Conservation Land Trust, hoy Fundación Rewilding Argentina.

La mayoría de los osos hormigueros que formaron parte del programa llegaron huérfanos o fueron rescatados y rehabilitados en distintas provincias del norte argentino, entre ellas Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Salta.

Tras casi dos décadas de trabajo, los resultados son contundentes. Actualmente se estima que más de 200 osos hormigueros gigantes viven en libertad en Corrientes y cerca de la mitad de ellos nacieron en estado silvestre dentro del ecosistema del Iberá. La población ya es considerada autosostenible y se distribuye en siete núcleos poblacionales.

La expansión también quedó reflejada en registros recientes fuera del Gran Parque Iberá. En 2025 se documentó la presencia de un ejemplar en la reserva Alma Guaraní, en El Sombrero, algo que no ocurría desde hacía casi 40 años fuera del área de reintroducción. Incluso, animales provenientes de esta recuperación lograron cruzar a Brasil, donde cámaras trampa registraron nuevamente la especie en Rio Grande do Sul más de un siglo después de su desaparición.

Considerado una especie clave para el equilibrio ambiental, el yurumí ayuda a controlar poblaciones de hormigas y termitas y contribuye a la dispersión de semillas. Por eso, cada nuevo registro no solo representa una buena noticia para la conservación, sino también una señal de que los ecosistemas correntinos recuperan lentamente parte de su biodiversidad perdida.

El pequeño ejemplar encontrado en Basualdo es, en ese sentido, mucho más que una curiosidad: es la prueba de que una especie que alguna vez desapareció de Corrientes sigue conquistando territorio y escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la fauna provincial.