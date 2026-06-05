Habilitaron el nuevo puente sobre la ruta provincial N° 52 en Corrientes

Construyeron un puente sobre la Ruta Provincial Nº 52 en Pueblo Libertador. La obra ejecutada por el municipio y la provincia es una obra de infraestructura considerada clave para mejorar la conectividad y la seguridad vial de la comunidad.

El intendente Arnaldo Cañete recorrió el flamante puente para constatar los trabajos realizados y destacar la importancia de una obra que ya se encuentra operativa para el tránsito de vehículos permitiendo concretar una intervención largamente esperada por los vecinos y usuarios habituales de la ruta.

La nueva infraestructura busca optimizar la circulación en el sector, facilitar el tránsito diario y brindar mayores condiciones de seguridad para quienes se desplazan por esta importante vía de comunicación.

Desde la comuna remarcaron además la importancia de continuar impulsando obras públicas que contribuyan al desarrollo local y mejoren la calidad de vida de los habitantes de Pueblo Libertador.