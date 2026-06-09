Chau contaminación sonora: destruyeron más de 100 caños de escape en Ituzaingó

Para combatir la contaminación sonora y fortalecer la seguridad vial, la Municipalidad de Ituzaingó llevó adelante este martes en la plaza San Martín la destrucción de más de 100 escapes libres o no homologados que habían sido secuestrados durante distintos procedimientos de control vehicular realizados en la ciudad.

Municipalidad de Ituzaingó

La actividad se desarrolló en la Plaza San Martín y contó con la participación de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, la Dirección de Medio Ambiente, diversas áreas municipales y el acompañamiento de las fuerzas de seguridad.

Según informaron desde el Municipio, la medida forma parte de las políticas públicas impulsadas para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 26/2018, normativa que apunta a reducir la contaminación sonora, proteger el ambiente y promover una convivencia más armoniosa entre los habitantes de la localidad.

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Los escapes destruidos habían sido retirados de circulación por generar niveles de ruido superiores a los permitidos, una problemática que suele generar reclamos de vecinos debido a las molestias que ocasiona y al impacto negativo sobre la calidad de vida.

Desde la comuna destacaron que los controles continuarán desarrollándose de manera periódica, junto con acciones de prevención y concientización destinadas a fomentar el respeto por las normas de tránsito y el cuidado del ambiente.

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“Trabajando juntos construimos un Ituzaingó más seguro para todos”, remarcaron desde el Municipio al reafirmar el compromiso de seguir avanzando en medidas que contribuyan a una ciudad más ordenada, segura y respetuosa del entorno.