Un municipio de Corrientes destruyó 240 caños de escape secuestrados en operativos de tránsito

En una acción coordinada entre la Dirección de Tránsito y el Juzgado de Faltas, la Municipalidad de la ciudad correntina de Goya procedió a la destrucción de 240 caños de escape de motocicletas.

Los elementos habían sido retirados de circulación en diversos controles viales realizados durante el último año debido a que no cumplían con las especificaciones técnicas permitidas.

La medida se fundamenta en la Ordenanza 1852, que establece parámetros estrictos para el control de ruidos molestos. Esta normativa faculta a las autoridades no solo al secuestro de las piezas que alteren la paz urbana, sino también a su posterior destrucción para evitar que regresen al mercado o sean reinstaladas.

Antecedentes del programa de control

Esta política de Estado local se viene sosteniendo de manera periódica para mitigar la contaminación acústica. Los registros oficiales dan cuenta de la regularidad de estos operativos: