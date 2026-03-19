¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Justicia Federal Paro docente Municipalidad de Goya
Justicia Federal Paro docente Municipalidad de Goya
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Goya

Un municipio de Corrientes destruyó 240 caños de escape secuestrados en operativos de tránsito

l procedimiento, enmarcado en la normativa vigente contra ruidos molestos, busca reducir el impacto ambiental y garantizar la tranquilidad pública en la ciudad.

Por El Litoral

Jueves, 19 de marzo de 2026 a las 16:29

En una acción coordinada entre la Dirección de Tránsito y el Juzgado de Faltas, la Municipalidad de la ciudad correntina de Goya procedió a la destrucción de 240 caños de escape de motocicletas.

Los elementos habían sido retirados de circulación en diversos controles viales realizados durante el último año debido a que no cumplían con las especificaciones técnicas permitidas.

La medida se fundamenta en la Ordenanza 1852, que establece parámetros estrictos para el control de ruidos molestos. Esta normativa faculta a las autoridades no solo al secuestro de las piezas que alteren la paz urbana, sino también a su posterior destrucción para evitar que regresen al mercado o sean reinstaladas.

Antecedentes del programa de control

Esta política de Estado local se viene sosteniendo de manera periódica para mitigar la contaminación acústica. Los registros oficiales dan cuenta de la regularidad de estos operativos:

  • Abril de 2021: se destruyeron 293 escapes antirreglamentarios.

  • Noviembre de 2024: se eliminaron 256 dispositivos secuestrados desde el periodo 2021.

  • Marzo de 2026: actual destrucción de 240 unidades incautadas en 2025.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD