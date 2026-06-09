La temperatura sigue bajando en Corrientes y la mínima podría rondar los 9°C

La semana arrancó con lluvias, continuó con cielos nublados y una merma de temperaturas en Corrientes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que para los próximos días se mantendrá y para este fin de semana el termómetro seguirá en descenso.

¿Se vienen las lluvias?

Con cielos mayormente nublados y vientos por el este, para este miércoles se espera que continúe oscilando entre los 14°C y 21°C. Para el jueves se pronostican máximas de 18°C y mínimas de 13°C con la llegada de tormentas aisladas por la tarde y noche con un 70% de probabilidad.

Los vientos del sur comenzarán a instalarse el viernes y dejará mínimas de 10°C y máximas de 20°C. Las mismas condiciones se esperan para el sábado y el domingo, la temperatura podría bajar aún más alcanzando los 9°C.