¿Veranillo de San Juan tardío?: A qué se debe el aumento de temperatura en Corrientes

Luego de un inicio de semana con temperaturas mínimas cercanas a los 5 °C, Corrientes experimentó un marcado ascenso térmico y las máximas llegaron a los 25 °C en pleno invierno. El cambio despertó comentarios sobre la posible llegada de un "veranillo de San Juan tardío", aunque especialistas aseguran que no se trata de ese fenómeno.

La doctora en Recursos Naturales, observadora meteorológica e ingeniera Carolina Fernández López explicó a El Litoral que el aumento de temperatura responde a una anomalía y no al fenómeno conocido como veranillo de San Juan.

"Ya no corresponde, son anomalías que suelen suceder. Más o menos 10 días antes o después (del 24 de junio) como máximo", señaló la especialista.

Cuándo debe ocurrir

Tradicionalmente, el veranillo de San Juan ocurre alrededor del 24 de junio y se caracteriza por un breve período con temperaturas inusualmente elevadas para el invierno. En la ciudad de Corrientes, durante esos episodios las máximas suelen ubicarse entre los 28 °C y los 32 °C, mientras que las mínimas pueden oscilar entre los 20 °C y los 25 °C, generando un ambiente cálido, húmedo y subtropical impropio para esta época del año.

En este caso, si bien el repunte térmico llamó la atención por producirse en pleno invierno, los especialistas sostienen que el tiempo transcurrido desde la fecha habitual del veranillo de San Juan impide asociarlo a ese evento y lo consideran una anomalía dentro del comportamiento del clima.