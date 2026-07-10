Rige una alerta amarilla por tormentas para Capital y otras 9 localidades de Corrientes

Luego de una jornada con repunte de temperatura, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la madrugada de este sábado en gran parte de la provincia de Corrientes. El fenómeno afectará a Capital y otras nueve localidades, donde se pronostican lluvias intensas, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

Según el organismo, la probabilidad de tormentas es del 70% y las áreas comprendidas por la advertencia son Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel.

Indican que la región será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Estos fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas puntualmente intensas, granizo ocasional e intensa actividad eléctrica.

Además, el SMN prevé valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque no descarta que esos registros puedan ser superados de manera puntual en algunas localidades.

Temperaturas para el fin de semana

Para este sábado se prevé que la temperatura ronde los 17°C y los 22°C, por lo que se mantendrá en alta. Para el domingo 12°C y 20°C, manteniendo el termómetro como en los últimos días.