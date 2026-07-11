Cómo es el operativo para evitar el maltrato animal en la peregrinación a Itatí

Por la 126ª Peregrinación de San Luis del Palmar hacia la Basílica de Itatí, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, desplegaron un operativo especial por ruta N°5 para controlar el estado de los caballos que participan de la tradicional manifestación religiosa y prevenir situaciones de maltrato animal.

Los controles están a cargo de la Policía Rural y Ecológica, en conjunto con la Dirección de Seguridad Vial, y se llevan a cabo sobre la ruta provincial y la avenida Raúl Alfonsín. Allí, los efectivos verifican que los equinos se encuentren en condiciones físicas adecuadas para trasladar a sus jinetes o tirar de los carros utilizados durante la peregrinación.

Gentileza Policía Rural y Ecológica

Gentileza Policía Rural y Ecológica

Según informaron las autoridades, en caso de detectar animales en mal estado o sometidos a situaciones de maltrato, estos son secuestrados de manera preventiva para impedir que continúen el recorrido.

Desde la Policía Rural remarcaron que "la fe nunca puede ir de la mano del maltrato animal", por lo que el objetivo del operativo es resguardar el bienestar de los caballos y garantizar que la peregrinación se desarrolle de forma segura y responsable para todos los participantes.