Reparan un puente internacional que une Corrientes con Brasil y advierten demoras

Por el deterioro de uno de los pasos internacionales más importantes del país, iniciaron esta semana tareas de reparación y bacheo de la calzada. Se trata del puente Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que une a Paso de los Libres (Argentina) con la ciudad de Uruguayana en el estado de Rio Grande do Sul (Brasil). Las tareas comenzaron sobre el lado brasileño. Advierten que podrían registrarse demoras en el tránsito.

La intervención se lleva adelante sobre uno de los cruces fronterizos utilizado diariamente por vehículos particulares, camiones y ómnibus internacionales, por lo que se recomienda circular con precaución y prever posibles demoras.

Quejas y pedido de mantenimiento

Los trabajos llegan luego de que, tiempo atrás, se realizaran tareas de pintura sobre las barandas del puente, una intervención que generó malestar entre quienes utilizan el paso de manera cotidiana, ya que reclamaban que se priorizara el mantenimiento de la estructura y de la calzada.

Con el inicio del bacheo, las obras se enfocan ahora en mejorar las condiciones de circulación sobre el puente internacional, una infraestructura clave para el transporte de personas y mercaderías entre ambos países.