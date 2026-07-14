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TURISMO PROVINCIAL

Vacaciones de invierno en Corrientes: agenda de eventos y destinos para recorrer en julio

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó el trabajo para impulsar la temporada y remarcó las expectativas.

Por El Litoral

Martes, 14 de julio de 2026 a las 12:00

Corrientes tiene una variada agenda turística para las vacaciones de invierno, con propuestas que incluyen destinos naturales, encuentros culturales y actividades deportivas. Además, habrá celebraciones religiosas y eventos tradicionales en distintos puntos de la provincia.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó el trabajo para impulsar la temporada y puntualizó sobre las expectativas alrededor del movimiento turístico en Corrientes durante julio y agosto.

En ese contexto, el ministro anticipó "excelentes números de ocupación en toda la provincia" y remarcó "puntos fuertes" como los Esteros del Iberá.

"Seguramente las estrellas acá serán Iberá, Pesca y Capital, pero esperamos que en otros puntos de la provincia también haya un muy buen movimiento turístico", afirmó.

Principales propuestas del interior:

  • Itatí: 2° Festival del Peregrino (15 de julio) y la celebración por la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí (16 de julio).
  • Yataytí Calle: XIV Encuentro de Jinetes (19 de julio).
  • El Sombrero: Fiesta Provincial del Mbaipy (25 de julio).
  • Gobernador Virasoro: recibirá la Copa Centenario Internacional de Fútbol Infantil (del 20 al 24 de julio) y la Fiesta Provincial "Chake el Bicho" (31 de julio).
  • La Cruz: albergará el 9° Encuentro Internacional de Jeeperos (31 de julio al 2 de agosto).

La agenda en Corrientes Capital

Por su lado, la ciudad de Corrientes también suma atractivos como la Feria Provincial del Libro, que continuará hasta el 18 de julio en La Unidad; el Festival de Teatro Flotante para las Infancias (desde el 17 de julio); y la convención tecnológica Geek Fest (el 26 de julio).

Además, se podrá recorrer el circuito de museos de la capital, con espacios dedicados al arte, la historia y las tradiciones correntinas.

  • Museo Arqueológico y Antropológico ex Casa Martínez.
  • Museo del Carnaval y Chamamé Casa Ñanderecó.
  • Museo de Arte Contemporáneo.
  • Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Juan R. Vidal".
  • Museo de Artesanías Tradicionales.
  • Teatro Vera, con visitas guiadas.

"Hay actividades de las más diversas durante todas las vacaciones de julio", señaló Braillard Poccard, quien invitó tanto a turistas como a los propios correntinos a recorrer los distintos destinos provinciales.

Por otra parte, la provincia ya anticipa la llegada de uno de sus eventos más convocantes: la 61° Fiesta Nacional del Dorado, que se realizará en Paso de la Patria del 14 al 17 de agosto.

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