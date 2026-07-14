Vacaciones de invierno en Corrientes: agenda de eventos y destinos para recorrer en julio

Corrientes tiene una variada agenda turística para las vacaciones de invierno, con propuestas que incluyen destinos naturales, encuentros culturales y actividades deportivas. Además, habrá celebraciones religiosas y eventos tradicionales en distintos puntos de la provincia.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó el trabajo para impulsar la temporada y puntualizó sobre las expectativas alrededor del movimiento turístico en Corrientes durante julio y agosto.

En ese contexto, el ministro anticipó "excelentes números de ocupación en toda la provincia" y remarcó "puntos fuertes" como los Esteros del Iberá.

"Seguramente las estrellas acá serán Iberá, Pesca y Capital, pero esperamos que en otros puntos de la provincia también haya un muy buen movimiento turístico", afirmó.

Principales propuestas del interior:

Itatí: 2° Festival del Peregrino (15 de julio) y la celebración por la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí (16 de julio).

Yataytí Calle: XIV Encuentro de Jinetes (19 de julio).

El Sombrero: Fiesta Provincial del Mbaipy (25 de julio).

Gobernador Virasoro: recibirá la Copa Centenario Internacional de Fútbol Infantil (del 20 al 24 de julio) y la Fiesta Provincial "Chake el Bicho" (31 de julio).

La Cruz: albergará el 9° Encuentro Internacional de Jeeperos (31 de julio al 2 de agosto).

La agenda en Corrientes Capital

Por su lado, la ciudad de Corrientes también suma atractivos como la Feria Provincial del Libro, que continuará hasta el 18 de julio en La Unidad; el Festival de Teatro Flotante para las Infancias (desde el 17 de julio); y la convención tecnológica Geek Fest (el 26 de julio).

Además, se podrá recorrer el circuito de museos de la capital, con espacios dedicados al arte, la historia y las tradiciones correntinas.

Museo Arqueológico y Antropológico ex Casa Martínez.

Museo del Carnaval y Chamamé Casa Ñanderecó.

Museo de Arte Contemporáneo.

Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Juan R. Vidal".

Museo de Artesanías Tradicionales.

Teatro Vera, con visitas guiadas.

"Hay actividades de las más diversas durante todas las vacaciones de julio", señaló Braillard Poccard, quien invitó tanto a turistas como a los propios correntinos a recorrer los distintos destinos provinciales.

Por otra parte, la provincia ya anticipa la llegada de uno de sus eventos más convocantes: la 61° Fiesta Nacional del Dorado, que se realizará en Paso de la Patria del 14 al 17 de agosto.