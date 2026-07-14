Vacaciones de invierno en Corrientes: agenda de eventos y destinos para recorrer en julio

Corrientes tiene una variada agenda turística para las vacaciones de invierno, con propuestas que incluyen destinos naturales, encuentros culturales y actividades deportivas. Además, habrá celebraciones religiosas y eventos tradicionales en distintos puntos de la provincia.
El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó el trabajo para impulsar la temporada y puntualizó sobre las expectativas alrededor del movimiento turístico en Corrientes durante julio y agosto.
En ese contexto, el ministro anticipó "excelentes números de ocupación en toda la provincia" y remarcó "puntos fuertes" como los Esteros del Iberá.
"Seguramente las estrellas acá serán Iberá, Pesca y Capital, pero esperamos que en otros puntos de la provincia también haya un muy buen movimiento turístico", afirmó.
Principales propuestas del interior:
- Itatí: 2° Festival del Peregrino (15 de julio) y la celebración por la Coronación Pontificia de la Virgen de Itatí (16 de julio).
- Yataytí Calle: XIV Encuentro de Jinetes (19 de julio).
- El Sombrero: Fiesta Provincial del Mbaipy (25 de julio).
- Gobernador Virasoro: recibirá la Copa Centenario Internacional de Fútbol Infantil (del 20 al 24 de julio) y la Fiesta Provincial "Chake el Bicho" (31 de julio).
- La Cruz: albergará el 9° Encuentro Internacional de Jeeperos (31 de julio al 2 de agosto).
La agenda en Corrientes Capital
Por su lado, la ciudad de Corrientes también suma atractivos como la Feria Provincial del Libro, que continuará hasta el 18 de julio en La Unidad; el Festival de Teatro Flotante para las Infancias (desde el 17 de julio); y la convención tecnológica Geek Fest (el 26 de julio).
Además, se podrá recorrer el circuito de museos de la capital, con espacios dedicados al arte, la historia y las tradiciones correntinas.
- Museo Arqueológico y Antropológico ex Casa Martínez.
- Museo del Carnaval y Chamamé Casa Ñanderecó.
- Museo de Arte Contemporáneo.
- Museo Provincial de Bellas Artes "Dr. Juan R. Vidal".
- Museo de Artesanías Tradicionales.
- Teatro Vera, con visitas guiadas.
"Hay actividades de las más diversas durante todas las vacaciones de julio", señaló Braillard Poccard, quien invitó tanto a turistas como a los propios correntinos a recorrer los distintos destinos provinciales.
Por otra parte, la provincia ya anticipa la llegada de uno de sus eventos más convocantes: la 61° Fiesta Nacional del Dorado, que se realizará en Paso de la Patria del 14 al 17 de agosto.