Corrientes y las provincias del Norte Grande exigen respuestas a Nación por el programa Incluir Salud

En un encuentro de carácter urgente celebrado en Santiago del Estero, ministros y subsecretarios de Salud Pública del Norte Grande unificaron criterios diagnósticos ante lo que catalogaron como una crisis generalizada y severa en la cobertura, diseñando una estrategia de reclamo unificada que elevarán de manera directa a la órbita de la administración nacional.

La representación de la provincia de Corrientes estuvo encabezada por el titular del Ministerio de Salud Pública, Emilio Lanari, quien asistió secundado por el coordinador local del programa, Javier Fernández.

La mesa de debate regional fue presidida por la ministra anfitriona de Santiago del Estero, Natividad Nassif, y contó con la participación activa de los cuadros de conducción sanitaria de las provincias de Jujuy, Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán, Chaco y Misiones.

Fondo de auxilio provincial para evitar la suspensión de tratamientos

Durante el desarrollo de la sesión técnica, las autoridades sanitarias de cada una de las jurisdicciones expusieron los complejos escenarios locales que enfrentan diariamente debido a las demoras o faltantes en el flujo de partidas de origen nacional.

Los referentes del Litoral y el NOA coincidieron en que las provincias debieron recurrir de forma sistemática a partidas presupuestarias del erario público provincial para absorber los costos de cobertura y tapar los baches de financiamiento nacional.

Estas asistencias de emergencia locales resultaron indispensables para evitar la interrupción de terapias médicas de alta complejidad.

Los recursos provinciales se destinaron prioritariamente a sostener el suministro regular de medicamentos esenciales, asegurar las sesiones de diálisis para pacientes crónicos y financiar los traslados sanitarios correspondientes.

Creación de una Mesa Federal de seguimiento para el COFESA

Como principal resultado del consenso político alcanzado en la cumbre del Norte Grande, los funcionarios rubricaron un documento técnico donde se detalla la crítica situación de las prestaciones y se propone la conformación de una mesa federal de carácter permanente y mixto, que integre de forma sistemática el monitoreo de los fondos entre los equipos de Nación y las provincias.

Esta propuesta colectiva será la punta de lanza de la región para la próxima asamblea ordinaria del Consejo Federal de Salud (COFESA) programada para el mes de agosto de 2026.

Con esta iniciativa conjunta, las provincias buscan comprometer al Ministerio de Salud de la Nación en una agenda de trabajo previsible que garantice los principios de equidad, regularidad y calidad para los beneficiarios del sistema, remarcando que la problemática demanda soluciones urgentes, sustentables y ajenas a la discrecionalidad fiscal.