El abrazo entre Larregain y el padre Epifanio marcó la llegada de los peregrinos a Itatí

La localidad de Itatí volvió a convertirse este martes en el epicentro de una de las expresiones de fe más importantes del Nordeste con la llegada de la 126ª Peregrinación de San Luis del Palmar. Miles de peregrinos completaron el último tramo del recorrido y fueron recibidos en la Basílica en una jornada marcada por la emoción, la devoción y las tradiciones que cada año reúnen a familias enteras.

Luis Dalmacio

Uno de los instantes más conmovedores se vivió a pocas cuadras del santuario, donde tuvo lugar el histórico encuentro de la imagen de la Virgen de Itatí con San Luis Rey de Francia y las imágenes peregrinas. En medio de aplausos, cantos y oraciones, se produjo además el afectuoso saludo entre el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, el rector del Santuario y el párroco de San Luis del Palmar, el padre Epifanio Barrios.

Luis Dalmacio

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Tal como estaba previsto en el cronograma oficial, los peregrinos arribaron a la Basílica alrededor de las 15.30, donde fueron recibidos por una multitud de fieles y por Larregain, quien impartió una bendición especial desde el atrio del templo.

Las actividades continuarán a las 19, con la misa del triduo, que incluirá un gesto simbólico cargado de significado: las madres ofrecerán una flor blanca por cada hijo, en una ceremonia que forma parte de las celebraciones en honor a la Virgen de Itatí y que cada año convoca a miles de devotos de Corrientes y la región.