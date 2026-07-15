La 30° Peregrinación de Itá Ibaté y Berón de Astrada llegó a Itatí con miles de fieles

La 30° Peregrinación de Itá Ibaté y Berón de Astrada llegó este miércoles a la localidad de Itatí, donde cientos de peregrinos protagonizaron una emotiva jornada de fe. Tal como se había anticipado, el arribo se adelantó y el recibimiento se realizó a unos 100 metros de la Basílica.

Noticias Itateñas

En ese lugar, la imagen peregrina de María de Itatí salió al encuentro de los fieles, en uno de los momentos más esperados de la peregrinación. Luego, la columna avanzó hasta el santuario para participar de la ceremonia de bienvenida.

Ya en el atrio de la Basílica, el rector padre Claudio Muñoz recibió a los peregrinos, mientras que el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, impartió la bendición a todos los presentes.

Noticias Itateñas

Durante la celebración ingresaron al templo las imágenes de la Inmaculada Concepción, patrona de Itá Ibaté, y de San Antonio de Padua, patrono de Berón de Astrada, seguidas por la imagen de la Virgen de Itatí.

Como parte del cierre de la peregrinación, los sacerdotes asperjaron con agua bendita a los peregrinos al ingresar a la Basílica y también a los jinetes que participaron de la tradicional cabalgata al finalizar el recorrido peatonal, marcando así el final de una nueva edición de una de las expresiones de fe más importantes del norte correntino.

Con información de Noticias Itateñas.