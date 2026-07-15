Un municipio correntino modifica los horarios del colectivo gratuito

Anunciaron el cronograma especial del servicio gratuito de transporte de pasajeros en la localidad de Mercedes que estará vigente durante las vacaciones de invierno. El Municipio informó que el servicio funcionará de lunes a viernes con tres frecuencias diarias hasta el fin del receso escolar.

Horarios y recorridos

Según informó la comuna, el servicio funcionará de lunes a viernes con tres salidas diarias. La primera será a las 9, la segunda a las 11.30 y la tercera a las 16, mientras que la finalización del recorrido está prevista para las 18. La medida busca garantizar la movilidad de los vecinos mientras dure el receso escolar.

El recorrido comenzará en la intersección de Moyo Díaz y Ruta Nacional 123, continuará por las calles San Martín, Sarmiento, Mantilla, Pedro Ferré y San Martín, hasta llegar a la Rotonda del Gaucho.

En tanto, el trayecto de regreso partirá desde la Rotonda del Gaucho y recorrerá Juan Pujol, Alvear, Lacour, Pedro Ferré, Juan Pujol, Baigorria y San Martín, para finalizar nuevamente en Moyo Díaz y Ruta Nacional 123.

Desde el Municipio aclararon que este esquema corresponde exclusivamente al horario especial de vacaciones de invierno y que podrá modificarse una vez que se reanuden las clases.