Vientos fuertes elevan el peligro de incendios en Corrientes: qué zona llegó al nivel extremo

Los fuertes vientos previstos para este jueves y que se podrían desarrollar hasta el domingo mantienen en alerta a Corrientes por el elevado riesgo de incendios rurales y forestales. De acuerdo con el Índice de Peligro de Incendios (FWI) difundido por el Gobierno provincial, gran parte del territorio presenta condiciones de riesgo alto y muy alto, mientras que la zona del centro-sur alcanzó el nivel extremo, el máximo de la escala.

La escala de la advertencia

Según el mapa oficial correspondiente a este jueves, predominan las áreas marcadas en amarillo, que representan un peligro alto, como Concepción, San Roque, Goya, Ituzaingó, General Alvear, San Martín, Santo Tomé y Paso de los Libres.

Mientras que sectores del oeste y sur, donde se ubican las ciudades de Capital, Bella Vista y Esquina parecen en color naranja, correspondiente a riesgo muy alto. La parte más complicada es la de Mercedes y Curuzú Cuatiá que figura en rojo, indicando condiciones potencialmente explosivas para la propagación del fuego.

El mapa del índice de peligro de incendios en Corrientes

El informe también muestra algunos departamentos con peligro moderado, identificados en color azul, como Monte Caseros y parte de San Miguel, aunque son minoría frente al amplio predominio de las categorías más elevadas.

Las condiciones meteorológicas, especialmente las ráfagas de viento que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora se encuentran bajo alerta amarilla por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Estas condiciones favorecen que cualquier foco ígneo pueda expandirse rápidamente, dificultando las tareas de combate y aumentando el riesgo para zonas rurales, forestales y productivas.

Incendio de gran magnitud

La advertencia cobra especial relevancia luego del incendio forestal de gran magnitud registrado en Mocoretá, donde las llamas mantuvieron en vilo a los vecinos durante la noche. El fuego se inició en el Parque Industrial y avanzó hasta un monte de eucaliptos, generando una importante columna de humo visible desde distintos puntos de la localidad.

Para contener el siniestro, los Bomberos Voluntarios desplegaron un amplio operativo con los móviles 4, 16, 18 y 19. En total, 11 bomberos trabajaron durante más de cinco horas para controlar el avance de las llamas.

En el operativo también colaboraron maquinaria vial, efectivos de la Comisaría de Mocoretá y personal de la Municipalidad, quienes brindaron apoyo durante toda la emergencia para evitar que el fuego alcanzara sectores de mayor riesgo.

De manera preliminar, se investiga que el incendio se habría originado en las inmediaciones del puente de la ex Ruta Nacional 14, en un sector donde se encuentran acumulados residuos de aserraderos. Sin embargo, las causas aún no fueron determinadas y continúan bajo investigación.

Ante este panorama, las autoridades insisten en extremar las medidas de prevención y evitar cualquier actividad que pueda generar fuego al aire libre. Con el índice de peligro en niveles muy altos y extremos y la presencia de fuertes vientos, un foco de pequeñas dimensiones puede transformarse en un incendio de gran magnitud en cuestión de minutos.