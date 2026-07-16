Altas temperaturas de más de 30°C y alerta amarilla por vientos extremos en Corrientes

Esta semana subió el termómetro después de mucho tiempo en Corrientes. Las máximas oscilaron los 28°C y se espera que continúe de esta manera e incluso podrían alcanzar niveles más altos para este sábado. Con el calor, llegaron rafagas de vientos fuertes del sector norte y por ese motivo rige alerta amarilla.

Se aguarda por jornadas ventosas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que recientemente lanzó una alerta amarilla por vientos fuertes, ya que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora para este viernes por la tarde. Sin embargo, las ráfagas podrían continuar hasta el domingo por la mañana con niveles altos como los 50 kilómetros por hora.

Lluvias para el cierre de fin de semana

La doctora en recursos naturales, observadora meteorológica e ingeniera, Carolina Fernández López, señaló a El Litoral: “Se esperan chaparrones aislados el día jueves 16 y el sábado en el sur y sureste de la provincia. Las lluvias cubrirán todo el territorio los días domingo, lunes y martes; siendo más intensas en el centro y este”.

“Temperaturas máximas se esperan registros entre 30° y 20°C siendo las más bajas a partir del domingo. Las mínimas se mantendrán sobre los 10°C”, agregó la especialista.

En cuanto a la temperatura para este viernes oscilarán entre 30°C y 22°C. El calor se instala el sábado e incluso sube un poco más, se pronostican 31°C de máximas y 21°C de mínima. Las rafagas de viento podrían alcanzar entre los 51 y 59 kilómetros por hora.

Para el domingo, la temperatura desciende levemente, por lo que el termómetro rondará los 22°C y 25°C. Según los últimos pronósticos, podrían llegar lluvias con un 40% durante la jornada y un 70% por la noche.