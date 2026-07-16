Virgen de Itatí: miles de peregrinos celebran el Día de la Coronación Pontificia

Miles de peregrinos recibieron esta madrugada a la Virgen de Itatí, en lo que fue el inicio de la jornada central por el 126° aniversario de la Coronación Pontificia. La celebración comenzó con el tradicional saludo a la imagen mariana y reunió a fieles que llegaron desde distintos puntos de Corrientes y la región.

Fe y devoción

En los primeros minutos del día se realizó el tradicional saludo a la Virgen, encabezado por el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain, y el rector del Santuario, el padre Claudio Muñoz. Durante la ceremonia, la imagen peregrina recorrió el frente de la Basílica mientras los fieles acompañaron con oraciones y cánticos.

De acuerdo con la organización, más de 50 mil personas participaron de las primeras celebraciones en la Basílica de Itatí y sus alrededores. Con esta masividad, continuará la jornada y el programa litúrgico previsto por el Santuario.

Entre las actividades se destacan la procesión náutica y la misa central, mientras que el cierre será con la tradicional procesión de antorchas. La celebración de la Eucaristía está prevista para las 19 y será presidida por el padre Eldo Musso, superior provincial de la Obra de Don Orione.