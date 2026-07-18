Fan Fest en Corrientes por la final del Mundial: dónde ver Argentina vs España

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se vivirá en Corrientes con dos fan fest oficiales. El Gobierno provincial y la Municipalidad de la capital confirmaron que instalarán pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad para que los hinchas puedan seguir el partido.

El encuentro se disputará este domingo desde las 16, en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. En ambos espacios de Corrientes, las actividades comenzarán dos horas antes del partido para recibir al público con propuestas recreativas.

Dos puntos para alentar a la Selección

La propuesta del Gobierno de Corrientes se desarrollará en el reacondicionado complejo de La Unidad, ubicado sobre avenida 3 de Abril 57. El lugar volverá a funcionar como punto de encuentro para los hinchas, al igual que durante los partidos de la fase de grupos y las instancias eliminatorias.

Por su parte, la Municipalidad organizará su fan fest en la rotonda Poncho Verde, entre la avenida Pujol y Carlos Pellegrini. La convocatoria comenzará a las 14 e incluirá pantalla gigante, juegos, sorteos y distintas actividades para acompañar la previa de la final.

Con ambas iniciativas, las administraciones provincial y municipal ofrecerán alternativas gratuitas para que los correntinos puedan seguir la definición de la Copa del Mundo y alentar a la Selección Argentina.