El viento avivó incendios en Virasoro y Santo Tomé, bomberos evitaron una tragedia

Las condiciones meteorológicas extremas volvieron a poner en alerta al noreste de Corrientes. En Gobernador Virasoro se produjeron ráfagas de 60 kilómetros por hora y en Santo Tomé alcanzaron hasta 75 kilómetros por hora, en ambas localidades atravesaron jornadas críticas este sábado por incendios alimentados por fuertes vientos y pastizales secos, lo que obligó a desplegar importantes operativos de emergencia para evitar que las llamas alcanzaran a varias viviendas y otros sectores sensibles.

En Gobernador Virasoro, el protocolo de emergencia se activó pasado el mediodía tras registrarse dos focos ígneos de gran magnitud de manera simultánea. Las ráfagas de viento, que superaron los 60 kilómetros por hora, dificultaron el trabajo de los equipos de emergencia y favorecieron el rápido avance del fuego.

Uno de los incendios generó máxima preocupación en pleno centro de la ciudad, donde las llamas estuvieron a punto de alcanzar el tanque de gas de una panadería. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar la situación antes de que se produjera una explosión o daños de mayor gravedad.

En paralelo, otro frente avanzó sobre la zona de Circunvalación Norte y puso en riesgo varias viviendas familiares. Gracias al trabajo coordinado entre Bomberos Voluntarios, brigadistas de los Consorcios de Manejo del Fuego, Defensa Civil Municipal y efectivos de la Policía de Corrientes, el incendio pudo ser contenido sin que se registraran personas heridas ni pérdidas de gran magnitud.

El fuego se propagó rápidamente

Mientras tanto, en Santo Tomé el escenario fue aún más complejo. Las fuertes heladas de los últimos días dejaron los pastizales completamente secos y, sumadas a ráfagas que rozaron los 75 kilómetros por hora, favorecieron la aparición de múltiples incendios rurales que obligaron a desplegar un operativo durante toda la jornada.

El foco más peligroso según los datos de Digital Santo Tomé, se registró en el paraje La Curtiembre, donde el fuego avanzó directamente hacia un bloque de seis viviendas. Según explicó el director de Defensa Civil, Pablo Verón, el incendio se originó por una quema de basura que se salió de control debido a la intensidad del viento.

"Arrancaron quemando una basura, el fuego se les escapó debido al viento y tomó unas chacras linderas que presentaban abundante maleza seca", señaló. Las llamas rodearon las viviendas y amenazaron con alcanzar las estructuras, aunque finalmente el intenso trabajo de bomberos y brigadistas evitó que el fuego ingresara a las casas.

Además de La Curtiembre, las dotaciones debieron intervenir en distintos sectores del departamento, combatiendo incendios sobre las rutas provinciales 36, 40 y 94, en la zona de Paraje San Mateo, Cuay Chico y en las inmediaciones de la Estación Torrent.

"Tuvimos una jornada bastante extensa. Los frentes de los incendios, lo que técnicamente llamamos la 'cabeza' del fuego, son realmente imparables con esta velocidad del viento", advirtió Verón al describir el complejo panorama que enfrentaron los equipos de emergencia.

Ante las condiciones climáticas, el Municipio de Santo Tomé emitió un comunicado solicitando a la población evitar permanecer en plazas, parques y espacios abiertos debido al riesgo de caída de ramas y árboles. Además, las autoridades recordaron que las quemas intencionales constituyen un delito penado con prisión y reiteraron el pedido de extremar los cuidados para evitar nuevos focos, mientras se espera que las lluvias pronosticadas para el fin de semana contribuyan a reducir el riesgo de incendios.