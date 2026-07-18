Con apenas 8 años, la mitad de los niños en Corrientes ya tiene celular propio

En Corrientes, uno de cada dos chicos de tercer grado de la primaria ya tiene un celular propio. Así lo revela un informe elaborado por Argentinos por la Educación, que ubica a la provincia entre aquellas donde más de la mitad de los alumnos de alrededor de 8 años dispone de un teléfono móvil personal. De acuerdo con los datos del operativo Aprender 2024, el 51% de los estudiantes correntinos de tercer grado posee un smartphone. Además, el 29% no cuenta con un dispositivo personal, pero utiliza el de su madre, padre u otro familiar, mientras que el 20% no tiene acceso a un teléfono móvil.

El panorama se enmarca en una tendencia nacional. En todo el país, el 59% de los alumnos de tercer grado posee un celular propio, el 23% utiliza el de un familiar y solo el 18% no tiene acceso a uno. El estudio muestra que el acceso a estos dispositivos comienza cada vez a edades más tempranas.

El informe, titulado "Celulares: ¿prohibir o no prohibir?", fue elaborado por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), junto a Martín Nistal y Tomás Besada, de Argentinos por la Educación. Además de medir el acceso a los teléfonos móviles, analiza qué impacto tienen las restricciones a su uso dentro de las escuelas.

A nivel país

Las diferencias entre provincias también son marcadas. Mientras que en Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego más del 65% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio, en Formosa y Misiones la proporción ronda el 40%. Corrientes se ubica cerca del promedio nacional, con poco más de la mitad de los estudiantes con dispositivo propio.

El estudio también evidencia una brecha socioeconómica. Entre los alumnos de mayores ingresos, el 63% posee un celular propio, mientras que en los sectores de menores recursos el porcentaje desciende al 52%. En la escuela secundaria, la presencia de estos dispositivos es todavía mayor: alcanza al 90% de los estudiantes.

Respecto al uso en las aulas, la evidencia internacional muestra resultados dispares. Las investigaciones coinciden en que las restricciones reducen las distracciones y el tiempo de uso durante las clases, aunque no siempre se traducen en mejoras significativas en el rendimiento académico o los aprendizajes.

En ese contexto, el debate sobre regular los celulares en las escuelas sigue creciendo. Según la Unesco, cerca del 60% de los países ya implementó algún tipo de restricción formal. En Argentina, al menos 11 jurisdicciones cuentan con leyes, protocolos o resoluciones sobre el tema, aunque todavía no existe una normativa nacional unificada.

(VT)