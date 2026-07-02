Prefectura ordenó el cierre transitorio del paso internacional que une Corrientes con Brasil

La Municipalidad de la localidad correntina de Alvear confirmó de manera oficial que se dispuso el cierre transitorio de las operaciones del puerto local, interrumpiendo por completo la actividad en el Paso de Frontera Internacional Puerto Alvear (Argentina) – Puerto Itaquí (Brasil), una de las vías de enlace comercial y vecinal clave de la costa del río Uruguay.

La determinación administrativa y operativa fue adoptada por la Prefectura Naval Argentina tras evaluar el comportamiento del caudal hídrico en las últimas horas.

Según explicaron las autoridades de la fuerza federal encargada de la seguridad de la navegación, la región atraviesa un fenómeno de crecida extraordinaria del río Uruguay, cuyo pico de corriente provocó el desborde de los cauces normales e inundó las estructuras operativas de la terminal fluvial de frontera.

Troncos, raigones y peligro para la navegación transversal

La interrupción del servicio no solo responde a la altura física del agua sobre las escalas técnicas de medición, sino a la peligrosidad extrema generada por los materiales flotantes que arrastra la correntada desde las altas cuencas del norte.

Las inspecciones de la fuerza de seguridad detectaron una densidad crítica de grandes troncos, malezas flotantes y raigones desprendidos de las costas que impactan directamente contra la zona de maniobras.

Esta acumulación de restos vegetales pesados terminó por bloquear y anular el acceso seguro de las rampas de embarque y desembarque del lado argentino.

Ante este escenario hidrológico adverso, la jefatura de la Prefectura local activó las disposiciones de emergencia permanentes para evitar incidentes graves con las barcazas comerciales y las lanchas de pasajeros que realizan diariamente el cruce transversal del río.

Sin fecha de reapertura del paso fronterizo

El comunicado técnico emitido por las autoridades navales remarcó que "la citada medida obedece a poder evitar posibles incidentes debido a las condiciones adversas que se presentan en la zona, preservar la seguridad de la navegación y operatoria por parte de las embarcaciones afectadas en el cruce en donde se transportan personas y vehículos, no brindándose de esta manera un servicio adecuado y seguro".

Además, no informaron sobre una posible fecha de habilitación.