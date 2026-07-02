El río Uruguay subió 6 metros en tres días y registró la mayor crecida del año en Corrientes

El río Uruguay atraviesa su primer pico máximo de crecida en lo que va de 2026 y el comportamiento de sus aguas mantiene en vilo a las localidades costeras de Corrientes. De acuerdo con un relevamiento realizado por El Litoral en base a datos oficiales de la Prefectura Naval Argentina, el caudal registró un crecimiento extraordinario en apenas unos días, impulsado por las intensas lluvias que afectaron al sur de Brasil, principal aporte de las altas cuencas del río.

La situación más llamativa se registra en Santo Tomé. El último reporte indica que el río alcanzó los 9,79 metros, ubicándose a 1,71 metros del nivel de alerta, fijado en 11,50 metros. El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el pasado 29 de junio el nivel era de apenas 4,27 metros, por lo que en solo tres días experimentó una crecida superior a los 5,5 metros.

Así se ve la crecida en pocos días.

Si bien los registros actuales todavía se encuentran por debajo de los máximos alcanzados el año pasado, la comparación refleja la magnitud del fenómeno. El 2 de julio de 2025, el río había llegado a 12,48 metros en Santo Tomé, quedando prácticamente al límite del nivel de evacuación y obligando a desplegar un importante operativo de seguimiento sobre las familias ribereñas.

Incluso, el ascenso actual ya superó el mayor pico registrado durante el primer semestre de este año. El 4 de enero de 2026, el río había alcanzado los 8,37 metros, marca que quedó atrás con el repunte registrado en las últimas horas.

El grafico que muestra que un 2 de julio de 2025, había llegado a los 12,48 metros.

La evolución del caudal está estrechamente relacionada con las precipitaciones en las cuencas altas de Brasil. Durante los últimos días, el vecino país registró lluvias muy intensas que aceleraron el ingreso de agua hacia territorio argentino. Uno de los casos más significativos ocurrió en San Borja, ciudad brasileña ubicada frente a Santo Tomé, donde cayeron 140 milímetros en menos de 24 horas, provocando inundaciones y complicaciones en distintos sectores.

El máximo en lo que iba del año fue de 8,37 metros el 4 de enero del 2026.

La situación también es seguida de cerca en Alvear, donde el río alcanzó los 7,49 metros. Aunque todavía permanece por debajo del nivel de alerta, establecido en 9,50 metros, el incremento fue igual de acelerado. El 29 de junio el registro era de 2,90 metros y apenas un día después comenzó un crecimiento sostenido que elevó el nivel en alrededor de cinco metros.

Al igual que en Santo Tomé, los antecedentes recientes muestran que el Uruguay mantiene un comportamiento muy variable. El 5 de enero de 2026, el mayor pico registrado en Alvear había sido de 7,22 metros, cifra que ya fue superada. En tanto, hace exactamente un año, el 3 de julio de 2025, el río alcanzó los 10,89 metros, superando el nivel de alerta y quedando a escasos centímetros del nivel de evacuación, fijado en 11 metros.

Un año atrás, también se había registrado una fuerte crecida en Alvear.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del río de manera permanente. Si bien por el momento no se registran evacuaciones en estas localidades correntinas, el rápido crecimiento del caudal y la persistencia de lluvias en las cuencas brasileñas mantienen la atención puesta sobre las próximas jornadas, ya que el comportamiento del Uruguay dependerá de la continuidad de las precipitaciones aguas arriba.

(VT)