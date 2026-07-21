Fenómeno El Niño: pronósticos internacionales anticipan un evento histórico

Un nuevo pronóstico volvió a fortalecer las proyecciones sobre un fenómeno El Niño de intensidad histórica. La última actualización del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI), de la Universidad de Columbia, indicó que el evento podría alcanzar su pico de calentamiento entre octubre y diciembre.

Temperaturas récord

La proyección coincide con los escenarios que desde hace varios meses anticipan los principales centros meteorológicos. De confirmarse, el evento 2026/2027 podría convertirse en uno de los más intensos desde que existen mediciones.

El informe reúne las previsiones de 24 modelos climáticos elaboradas a partir de datos registrados en julio, luego de que el océano Pacífico alcanzara temperaturas récord para esta época del año. Según las simulaciones, el calentamiento se intensificará durante los próximos meses.

Y es que desde junio de 2026, tanto la temperatura media de los océanos del planeta como la temperatura media de la región Niño 3.4 (zona central del Pacífico ecuatorial) alcanzaron temperaturas récord. En este comienzo del invierno en el hemisferio sur, las aguas incluso superaron los 29 °C, por encima de las marcas de Niño históricos, como 1982, 1997 y 2015.

Actualmente, la región Niño 3.4 registra anomalías de temperatura que ya superan los 2 °C respecto de los valores normales. Además, los modelos dinámicos elevaron su estimación del pico del fenómeno de 2,6 °C a 3,1 °C, mientras que otras proyecciones internacionales (Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo) incluso ubican ese valor en torno a los 3,5 °C hacia diciembre.

Planificación en Corrientes

Junta Provincial de Defensa Civil, integrada por ministerios, organismos y distintas áreas del Gobierno de Corrientes.

Semanas atrás, el Observatorio de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) ya había confirmado la consolidación de El Niño en la Cuenca del Plata.

A partir de ese escenario, el Gobierno de Corrientes comenzó a reforzar la planificación junto con los municipios para reducir el impacto de posibles inundaciones. Las autoridades aclararon que todavía no es posible determinar con precisión los efectos que tendrá el fenómeno en la provincia.

La nueva actualización fortalece la confianza de los especialistas en que El Niño ganará intensidad durante el segundo semestre. Sin embargo, el comportamiento final del fenómeno y sus consecuencias regionales continuarán bajo monitoreo en los próximos meses.