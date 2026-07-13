El Niño ya está instalado: cómo afectará a Corrientes y Chaco

El Observatorio de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en un trabajo coordinado con la Universidade Federal de Santa Maria (Ufsm) de Río Grande do Sul, emitió la Nota Técnica Nº 3 en la que confirma la consolidación del fenómeno de El Niño en la región de la Cuenca del Plata, con proyecciones de fortalecimiento hacia el cierre del año.

La actualización de julio de 2026, bajo la firma de especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Unne y el programa de posgrado ambiental Ppgecam de la institución brasileña,"marca un cambio significativo respecto de los informes anteriores".

Tras procesar datos de la NOAA estadounidense, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial, los expertos concluyeron que "las condiciones de El Niño ya están plenamente establecidas y presentan una probabilidad cercana al 100 % de mantenerse durante el resto del año".

Las proyecciones sugieren que el evento podría alcanzar un rango de intensidad moderada a muy fuerte entre finales de este año y el inicio de 2027.

Previsiones para Chaco y el impacto de la primavera

Para la provincia del Chaco, el horizonte inmediato del trimestre julio-agosto-septiembre se perfila bajo parámetros pluviales y térmicos habituales. No obstante, los modeladores advierten que un período catalogado técnicamente como «normal» no descarta la ocurrencia de tormentas severas focalizadas capaces de provocar anegamientos en cascos urbanos y áreas productivas.

El verdadero desafío logístico comenzará a manifestarse con el cambio de estación. Los patrones meteorológicos históricos señalan que la influencia de El Niño incrementa de forma notable la periodicidad de las precipitaciones sobre el noreste del país durante la primavera. Ante este diagnóstico, el Observatorio recomendó a las administraciones municipales "reforzar desde ahora las tareas de prevención y monitoreo", priorizando la desobstrucción de los canales de drenaje y la preparación de las cuadrillas de emergencia.

La progresiva recuperación del río Paraná en Corrientes

Por el contrario, para la provincia de Corrientes el reporte técnico aporta previsiones favorables respecto a la navegabilidad y el recurso hídrico, tras períodos de pronunciada bajante.

Los modelos del programa de observación europeo Copernicus indican una tendencia de recuperación paulatina:

Octubre: los caudales del río Paraná frente a la costa correntina comenzarán a estabilizarse cerca de sus valores históricos.

Noviembre y diciembre: el flujo hídrico se ubicará por encima de la media de referencia.

Enero: algunos modelos proyectan picos de caudal elevados hacia el inicio del verano, lo que demandará un seguimiento riguroso en el nodo metropolitano de Corrientes y el Gran Resistencia.

Los científicos enfatizan que el comportamiento de los ríos locales no responderá únicamente a las precipitaciones locales, sino al volumen de lluvias acumulado en el norte de Paraguay y el sur de Brasil.

Por este motivo, instan a los comités de crisis y gobiernos locales a implementar "medidas de bajo arrepentimiento", que consisten en acciones preventivas de bajo costo operativo pero de alto impacto para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas antes del inicio de los meses críticos.