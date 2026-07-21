Corrientes tuvo solo tres días de lluvia en lo que va de julio

Durante los primeros 21 días de julio, Corrientes registró apenas tres jornadas con precipitaciones y, pese a las lluvias de los últimos días, los acumulados mensuales siguen por debajo del promedio histórico en la mayor parte de la provincia. Sin embargo, este martes los acumulados escalaron en ciudades como Ituzaingó con 117 milímetros y en Curuzú Cuatiá con 150 milímetros.

Las precipitaciones caídas en lo que va del mes en El Sombrero alcanzan apenas los 11 milímetros. Pero en Ituzaingó, el acumulado de julio alcanzó los 147 milímetros. De ese total, 117 milímetros cayeron durante la jornada del martes, en un evento que concentró casi toda la lluvia registrada en julio y permitió superar ampliamente los valores habituales para esta época.

El detalle de las lluvias

En Santo Tomé, la estación del Inta Aer registró precipitaciones el 1 de julio (2 milímetros), el 19 de julio (36 milímetros) y el 20 de julio (21 milímetros). Con esos registros, el acumulado mensual llegó a 59 milímetros, muy por debajo del promedio histórico de 116 milímetros para el mes.

La situación también refleja un déficit en otras estaciones de monitoreo. En la EEA Corrientes del Inta, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 5, solo se registró una lluvia de 11 milímetros el 20 de julio, por lo que el acumulado mensual es de 11 milímetros, lejos del promedio histórico de 42 milímetros.

En tanto, la estación del Inta EEA Mercedes informó precipitaciones de 6,6 milímetros el 18 de julio, 22 milímetros el 19 de julio y 0,5 milímetros el 20 de julio. El acumulado mensual asciende a 29,1 milímetros, mientras que el promedio histórico para julio es de 55 milímetros.

Los datos muestran que, más allá de las lluvias registradas en los últimos días, julio mantiene un comportamiento seco en gran parte de Corrientes, con acumulados que todavía no logran alcanzar los valores normales para el mes. Solo el intenso episodio registrado en Ituzaingó modificó esa tendencia a nivel local.