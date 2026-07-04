Cuál fue la localidad que registró mayores acumulados en Corrientes durante junio

Las lluvias de junio dejaron registros dispares en toda la provincia de Corrientes. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Producción de Corrientes y analizados por El Litoral con datos relevados el mes pasado, los acumulados mensuales oscilaron entre los 50 milímetros de Ita Ibaté y los 154 milímetros registrados en San Borjita.

Mayores acumulados

La localidad con mayor cantidad de precipitaciones fue San Borjita, con 154 milímetros, seguida por Ituzaingó con 136,8 mm, Esquina con 128,3 mm, Virasoro con 122,2 mm, Santo Tomé con 113 mm y Mercedes con 112,1 mm. También superaron la barrera de los 100 milímetros Paso de los Libres (107,5 mm) y Goya (100,5 mm).

En un segundo grupo se ubicaron Chavarría (94,1 mm), Saladas (87 mm), Bella Vista (85,5 mm), Curuzú Cuatiá (85 mm), Pellegrini (85 mm), Corrientes Capital (82,3 mm), Yataití Calle (80 mm), San Miguel (79 mm), Sauce (79 mm), San Juan de la Costa (71,6 mm), Monte Caseros (69,2 mm), La Cruz (66,5 mm) y Concepción (59 mm).

El mapa completo del Ministerio de Producción de Corrientes.

Por su parte, Ita Ibaté fue la localidad con el menor registro del mes, con apenas 50 milímetros, muy por debajo del promedio observado en gran parte del territorio provincial.

En cuanto al acumulado anual, Esquina encabeza el ranking con 1.044,6 milímetros de lluvia en lo que va de 2026. Le siguen Saladas (843,3 mm), Chavarría (839,1 mm), Goya (823,6 mm), Pellegrini (820 mm), Concepción (780,4 mm), Yataití Calle (748 mm), Virasoro (743,2 mm), Monte Caseros (730,9 mm), Corrientes Capital (729,9 mm), Sauce (724 mm) y San Miguel (723,8 mm).

Los datos reflejan una marcada variabilidad en las precipitaciones dentro de la provincia, con diferencias de más de 100 milímetros entre algunas localidades durante un mismo mes. Este comportamiento continúa siendo seguido de cerca por los sectores productivos, especialmente el agro y la ganadería, debido al impacto que las lluvias tienen sobre la actividad económica y el estado de los suelos.