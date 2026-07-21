La crecida del arroyo Ávalos obligó a 26 familias a abandonar sus casas en Perugorría

Las abundantes precipitaciones registradas en las últimas horas provocaron la crecida del arroyo Ávalos sobre la Ruta Provincial Nº 30 y generaron complicaciones en el paraje Amara Picada, en jurisdicción de Perugorría. Según confirmaron a El Litoral, el avance del agua afectó a veintena de vecinos que debieron recibir asistencia y cuatro familias que se autoevacuaron.

En diálogo con El Litoral, el director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, informó que "en arroyo Ávalos hay cuatro familias autoevacuadas y 22 familias asistidas por el municipio de Perugorría". De esta manera, son 26 las familias alcanzadas por la emergencia.

Crecida del arroyo

La rápida crecida del arroyo Ávalos estuvo directamente relacionada con las intensas lluvias registradas en su cuenca. En localidades cercanas, como Curuzú Cuatiá, se acumularon alrededor de 150 milímetros en pocas horas, un volumen de agua que escurrió hacia el cauce y provocó un aumento repentino de su nivel, generando el anegamiento del paraje Amara Picada.

Según trascendió, el ingreso de agua genera preocupación por la situación de la Escuela Nº 283, que permanece bajo monitoreo permanente ante el riesgo de que las condiciones empeoren.

Mientras tanto, equipos de la Provincia y de la Municipalidad de Perugorría trabajan de manera conjunta para asistir a las familias afectadas y acompañar a los vecinos del paraje, con el objetivo de resguardar su seguridad y atender las necesidades más urgentes.

Ante el temor que siga creciendo, monitorean el nivel del arroyo Ávalos y coordinan las acciones necesarias para responder a la emergencia en caso de que persistan las lluvias o aumente el caudal del agua.