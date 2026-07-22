Corrientes: más de 550 enfermeros se capacitan para fortalecer la atención primaria

Más de 550 profesionales de toda la provincia participan del programa "Enfermería en Acción". Se trata de una propuesta de capacitación impulsada por el Ministerio de Salud Pública de Corrientes para fortalecer la Atención Primaria de la Salud (APS).

Bases del programa

La iniciativa apunta a reforzar las competencias técnicas, clínicas y comunitarias del personal de enfermería. Esto se hace mediante clases teóricas, talleres presenciales y prácticas de simulación clínica de alta fidelidad.

El subsecretario de Atención Primaria de la Salud, Christian Sarquis, explicó que la estrategia se basa en mejorar la calidad y la seguridad de la atención, aumentar la capacidad resolutiva de los equipos locales y reducir las derivaciones evitables. Además, señaló que el programa responde a una política impulsada por el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari.

Capacitación por etapas

El primer grupo se capacitó entre marzo y mayo de este año e incluyó a unos 180 enfermeros de las Regiones Sanitarias 1 y 2. Durante esa etapa se combinaron instancias virtuales con prácticas presenciales enfocadas en situaciones habituales del primer nivel de atención.

Entre los principales contenidos abordados se destacaron salud materno-infantil, emergencias, soporte vital, nutrición, salud mental, inmunizaciones, enfermedades crónicas y control de infecciones.

Las prácticas se realizaron en el Centro Regional de Simulación Clínica del Pronafe, donde los participantes trabajaron con escenarios que recrean casos reales para fortalecer la toma de decisiones y el trabajo en equipo.

A fines de junio comenzó la segunda cohorte, destinada a unos 380 enfermeros de las Regiones Sanitarias 3, 4, 5, 6 y 7. También participó personal de los Saps municipales y de los Caps de la ciudad de Corrientes.

Con esta etapa, el Ministerio de Salud Pública prevé capacitar a la totalidad del personal de enfermería del primer nivel de atención de la provincia. De tal manera, el objetivo es consolidar una estrategia de formación continua orientada a mejorar la calidad de los cuidados y la seguridad de los pacientes.