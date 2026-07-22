Luego de días frescos y de lluvia, se espera un leve ascenso de temperatura en Corrientes

Tras varios días marcados por el tiempo fresco, la humedad y las lluvias, Corrientes comenzará a experimentar un cambio en las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) desde este fin de semana las temperaturas iniciarán un ascenso paulatino impulsado por el ingreso de vientos del norte, que se hará más notorio durante los primeros días de la próxima semana.

El detalle de las temperaturas

Para este jueves se prevé una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 18°C. Durante la madrugada y la mañana habrá presencia de neblina, mientras que el resto de la jornada estará dominado por cielos mayormente nublados.

El viernes la temperatura oscilará entre 13°C y 21°C. La neblina volverá a presentarse en las primeras horas del día y se registrarán vientos del este de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con condiciones de tiempo estables.

El cambio comenzará a consolidarse el sábado, cuando se esperan 13°C de mínima y 23°C de máxima. La neblina persistirá durante la madrugada, pero luego predominarán los cielos despejados. Además, el ingreso de vientos del norte favorecerá un ascenso de las temperaturas para los días siguientes.

Las condiciones agradables continuarán el domingo, con una mínima de 16°C y una máxima de 24°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

El aumento térmico seguirá durante el inicio de la próxima semana. Para el lunes se pronostican 17°C de mínima y 24°C de máxima, mientras continuarán predominando los vientos del norte.

Finalmente, el martes marcará el día más cálido del período analizado, con temperaturas que irán de 21°C a 26°C, consolidando la tendencia de ascenso luego de varios días de inestabilidad y ambiente fresco en la provincia.