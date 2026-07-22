Corrientes: refuerzan el puente Santa Rosa ante la posible llegada de El Niño

Vialidad Nacional lleva adelante tareas preventivas en el puente Santa Rosa sobre el río Corriente, con el objetivo de reforzar la estructura ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. Los trabajos cuentan con la colaboración de la Municipalidad de Goya y el Gobierno provincial.

Protección del puente y trabajos sobre la Ruta 12

Las intervenciones se concentran en proteger las cabeceras del puente, donde se colocan piedras de primera voladura para fortalecer la estructura. La medida busca prevenir posibles afectaciones provocadas por el aumento del caudal del río.

Desde la Municipalidad de Goya informaron que el aporte local se enfoca en la provisión de maquinaria, en coordinación con el Gobierno provincial.

Además de las obras en el puente, las acciones continuarán en sectores cercanos a la ciudad de Goya. Está prevista la limpieza de alcantarillas sobre la Ruta Nacional 12, en el tramo comprendido entre los kilómetros 750 y 790.