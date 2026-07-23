Festival Internacional del Guiso en Paso de los Libres: cuándo es y cómo inscribirse

La Municipalidad de la ciudad correntina de Paso de los Libres confirmó que la 28.ª edición del Festival Internacional del Guiso se desarrollará de manera consecutiva entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto.

El escenario elegido para el despliegue de las actividades será el predio del Parque de Turismo "Juan Domingo Perón", espacio que albergó históricamente a las delegaciones de cocineros y al público visitante.

La festividad fronteriza tendrá como eje central su tradicional concurso de elaboración de guisos, certamen que congrega anualmente a decenas de equipos gastronómicos, apasionados de la cocina de campo y delegaciones representativas de diversos puntos geográficos del país y del sur de Brasil.

Durante las tres jornadas de actividad, la propuesta se complementará con una grilla de espectáculos musicales en vivo, ferias de artesanos locales y espacios de degustación orientados a promover la identidad culinaria regional.

Inscripciones y categorías para el concurso culinario

La planificación de la muestra está coordinada de manera conjunta por las áreas operativas de las Direcciones de Cultura y Turismo del municipio libreño, cuyos equipos técnicos avanzan en el acondicionamiento de la infraestructura del parque ferial.

Las autoridades del área comunicaron que a partir del lunes 27 de julio quedará formalmente habilitado el período de inscripción para todos aquellos equipos e instituciones que pretendan competir en las diferentes categorías del torneo gastronómico.

Los interesados en formalizar su participación deberán dirigirse a la sede de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comuna, ubicada en la intersección de las calles Colón y Uruguay.

En dicha dependencia administrativa se brindará la cartilla informativa correspondiente, el reglamento técnico de manipulación de alimentos y las especificaciones sobre los insumos permitidos.

Asimismo, las autoridades habilitaron las líneas telefónicas 37772-641036 y 37772-641032 para canalizar consultas de delegaciones foráneas.