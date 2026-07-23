Vacaciones de invierno: el Parque Nacional Iberá reabre con nuevas medidas para turistas

Luego de que el Parque Nacional Iberá permanezca cerrado desde mayo tras el avistamiento de Ombú, el yaguareté que habita en el lugar, decidieron reabrir el espacio para permitir las visitas de turistas. La decisión se tomó debido al aumento de visitantes durante las vacaciones de invierno, tras reuniones entre la Administración de Parques Nacionales, la Provincia, el Municipio de Carlos Pellegrini, la Cámara de Turismo del Iberá y la Fundación Rewilding Argentina. Se acordaron medidas para mejorar la operatividad del Portal Laguna Iberá y consolidar al destino como uno de los principales referentes del turismo de naturaleza en Sudamérica.

La iniciativa surgió a partir de un requerimiento de la Cámara de Turismo del Iberá, con sede en Colonia Carlos Pellegrini. En respuesta, la Administración de Parques Nacionales (APN) impulsó una serie de reuniones interinstitucionales para acordar aspectos operativos y definir la dinámica de uso público del Portal Laguna Iberá del Parque Nacional Iberá, en concordancia con el protocolo vigente en el Parque Provincial, con el que integra una unidad de conservación en los esteros correntinos.

Monitoreos constantes

La presidenta de la Cámara de Turismo del Iberá, Estrella Losada, señaló a El Litoral: "El parque se va a mantener abierto con monitoreos a diferentes horarios y presencia de personal en el terreno, explicando las pautas de avistaje de fauna silvestre. Mientras tanto se está trabajando en lineamientos de visita que contemple las particularidades de Ibera de manera coordinada con la provincia y municipio".

Debido al incremento estacional de turistas, las instituciones involucradas implementarán medidas especiales para facilitar el desplazamiento de los grupos durante este período de alta demanda. El objetivo es fortalecer el trabajo de los prestadores de servicios y guías locales, tomando como eje el centro de servicios turísticos de Carlos Pellegrini.

El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, señaló que se conformó "una unidad técnica de apoyo con la participación activa de los principales referentes de las Direcciones Nacionales para reforzar los aspectos operativos y la comunicación en materia de prevención y turismo responsable, con el objeto de promover la convivencia armónica con la fauna silvestre en la zona".

Por su parte, Losada, destacó "los esfuerzos de la Administración de Parques Nacionales y sus equipos técnicos destinados a implementar una estrategia específica para resolver la accesibilidad sostenida al Portal Laguna Iberá durante el período de vacaciones de invierno".

Destino Iberá

Los acuerdos alcanzados involucran a la Administración de Parques Nacionales, el Gobierno de Corrientes, el Municipio de Carlos Pellegrini, la Cámara de Turismo del Iberá y la Fundación Rewilding Argentina. Según indicaron, esta articulación permitirá avanzar en soluciones operativas y continuar con la promoción del Destino Iberá.

Finalmente, recordaron que Carlos Pellegrini cuenta con los servicios turísticos y la conectividad necesaria para recibir a los visitantes. Ante la alta demanda propia de las vacaciones de invierno, recomendaron reservar alojamiento con anticipación e informarse sobre la oferta de servicios a través de los canales oficiales. Además, la APN continúa trabajando en un protocolo de visita responsable para todos los núcleos turísticos del Parque Nacional Iberá, con el propósito de consolidar una experiencia de turismo de naturaleza.