Corte total en la costanera de Santo Tomé por la crecida del río Uruguay

El nivel del río Uruguay alcanzó los 10,40 metros en el puerto de Santo Tomé y continúa creciendo a un ritmo de 8 centímetros por hora. Ante el pronóstico de nuevas crecidas para el fin de semana, el Municipio dispuso el corte total del Paseo Costero "Papa Francisco". Así lo informó este viernes la municipalidad santotomeña.

Como medida preventiva, y a partir de este informe, el Municipio resolvió cerrar al tránsito el Paseo Costero "Papa Francisco" para todo tipo de vehículos y peatones, con el objetivo de preservar la seguridad de los vecinos ante el avance del río. De acuerdo con el parte oficial, la situación regional continúa siendo monitoreada de manera permanente.

Comportamiento de otros ríos

En el puerto de El Soberbio, el río registró 12,58 metros y se encuentra en bajante, mientras que el resto de los puertos, tanto aguas arriba como aguas abajo hasta Monte Caseros, permanecen en creciente. El informe también indica que el acumulado de lluvias del mes asciende a 65,30 milímetros, un dato que contribuye al seguimiento de la evolución hidrológica de la cuenca.

En cuanto a la represa Foz do Chapecó, se informó un caudal de evacuación de 10.037 metros cúbicos por segundo, un factor que también influye en el comportamiento del río Uruguay.

Las autoridades municipales advirtieron que se mantienen las previsiones de crecida e inundación para este fin de semana, por lo que recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Desde la comuna señalaron que continuarán realizando un seguimiento permanente de la situación y emitirán nuevas actualizaciones conforme evolucione el nivel del río Uruguay.