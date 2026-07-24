Sube el río en Santo Tomé y roza el nivel de alerta por segunda vez en julio

El río Uruguay registra un nuevo e importante repunte en Santo Tomé y vuelve a ubicarse muy cerca del nivel de alerta por segunda vez en lo que va de julio. El comportamiento del curso de agua mantiene en vilo a los santotomeños, este viernes el agua alcanzó los 10,40 metros, quedando a apenas 1,10 metros del nivel de alerta, establecido en 11,50 metros. En tanto, el nivel de evacuación se encuentra fijado en 12,50 metros, por lo que las autoridades siguen de cerca la evolución del fenómeno.

El incremento de las últimas horas refleja la velocidad con la que volvió a crecer el río. Durante el jueves, el nivel aumentó 3,30 metros, mientras que el viernes registró una nueva suba de 1,95 metros, casi dos metros más. Además, el registro anterior había sido de 9,45 metros, por lo que en apenas 12 horas el río experimentó un crecimiento cercano a un metro.

Comportamiento del río en julio

Este escenario recuerda lo ocurrido a comienzos del mes. El 5 de julio, el río había alcanzado los 10,42 metros, la mayor marca registrada hasta ese momento durante julio. En aquella oportunidad, al igual que ahora, el desborde del agua obligó a cerrar la costanera de Santo Tomé como medida preventiva.

Tras ese primer pico, el comportamiento del río cambió y comenzó un descenso paulatino. La bajante se extendió durante varios días hasta que el 19 de julio alcanzó el nivel más bajo del mes, con apenas 3,38 metros. Sin embargo, esa situación favorable duró solo un día.

A partir del 20 de julio, el río retomó una pronunciada tendencia ascendente y llegó a los 5,58 metros, iniciando una escalada constante que continuó durante toda la semana hasta alcanzar este viernes los 10,40 metros, acercándose nuevamente a la zona de alerta.

Sucedió el año pasado

Los registros históricos muestran que la situación aún está por debajo de los niveles extraordinarios registrados el año pasado, aunque la evolución sigue siendo motivo de preocupación. El 2 de julio de 2025, el río Uruguay llegó a 12,48 metros en Santo Tomé, quedando prácticamente al límite del nivel de evacuación y obligando a desplegar un importante operativo de monitoreo y asistencia para las familias ribereñas.

El ascenso actual también supera ampliamente el mayor pico registrado durante el primer semestre de este año. El 4 de enero de 2026, el río había alcanzado los 8,37 metros, una marca que quedó atrás con el repunte registrado en las últimas horas, lo que confirma la magnitud del crecimiento experimentado esta semana.

Mientras continúa el monitoreo permanente, las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución del río y el comportamiento de las lluvias en la cuenca. Con la costanera nuevamente cerrada por prevención y el nivel del agua a poco más de un metro del umbral de alerta, la atención permanece centrada en las próximas mediciones para determinar si el río continúa con su tendencia ascendente o comienza a estabilizarse.