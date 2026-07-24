La escuela del Ponce entra en su etapa final y podría concluir en septiembre

La obra del Colegio Secundario "José María Ponce" se encuentra en su etapa final y podría quedar terminada durante septiembre, luego de cinco años desde el inicio de su construcción. De concretarse los plazos previstos, el establecimiento contaría con su edificio definitivo antes de finalizar el segundo cuatrimestre del año. El edificio comenzó a construirse en 2020, atravesó demoras por la pandemia, la inflación y cambios en la ejecución, y entrará en funcionamiento apenas sea recibido oficialmente.

Los trabajos restantes avanzan hacia su conclusión, aunque persisten algunas demoras vinculadas al equipamiento del establecimiento.

El subsecretario de Infraestructura Escolar de la provincia de Corrientes, Emilio Breard, señaló a El Litoral: “Estimado era para fines de agosto. Pero viene con algo de atraso, sobre todo en equipamiento. Así que seguramente será en septiembre”.

Una vez que la obra sea recibida oficialmente por la Provincia, el colegio comenzará a funcionar de manera inmediata. En tanto, el acto inaugural dependerá de la disponibilidad en la agenda del gobernador.

A qué se debe el retraso en la obra

El proyecto del nuevo edificio comenzó en 2020 con un presupuesto inicial de 78 millones de pesos. Sin embargo, a lo largo de su ejecución enfrentó diversas dificultades que retrasaron su desarrollo. Entre los principales factores se encontraron las consecuencias de la pandemia de Covid-19 y el impacto de la inflación, que incrementaron significativamente los costos y ralentizaron el ritmo de los trabajos.

Durante ese período, la empresa constructora solicitó en dos oportunidades la prórroga del contrato para continuar con la ejecución. No obstante, las complicaciones económicas y administrativas por parte de Nación derivaron finalmente en la rescisión del vínculo, situación que obligó a reorganizar el esquema de finalización de la obra.

Ante este escenario, el Gobierno de Corrientes asumió la continuidad del proyecto y en febrero de 2025 lanzó una nueva licitación para completar los trabajos pendientes. El presupuesto oficial fue fijado en $1.090.474.325 y la apertura de sobres se realizó el 18 de marzo de ese mismo año.

Con la ejecución de la etapa final ya en marcha, estiman que el edificio podrá estar finalizado en septiembre y quedar habilitado para su utilización una vez cumplidos los procesos administrativos de recepción de la obra.