Sube la temperatura en Corrientes y anticipan el regreso de lluvias 

El tiempo comenzará a mostrar un cambio en Corrientes durante los próximos días, con un progresivo aumento de la temperatura y el regreso de condiciones más inestables desde el inicio de la próxima semana. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en la última actualización del pronóstico.

Para este sábado se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 23°C. La jornada comenzará con niebla durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. El domingo continuará el ascenso térmico con una mínima de 15°C y una máxima de 26°C.

El cielo estará mayormente nublado y se prevé el ingreso de viento del sector norte, lo que favorecerá el aumento de las temperaturas. El lunes será el primer día con probabilidad de precipitaciones. Se pronostican tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con una probabilidad del 40%.

La temperatura oscilará entre los 17°C y los 25°C. La inestabilidad continuará el martes, cuando se espera una mínima de 21°C y una máxima de 25°C. El cielo estará mayormente nublado y habrá posibilidades de lluvias durante la jornada.

Hacia la segunda mitad de la semana persistirá la nubosidad. Para el miércoles se anuncian 16°C de mínima y 24°C de máxima, mientras que el jueves la temperatura descenderá levemente, con 13°C de mínima y 20°C de máxima, ambos días con cielo nublado.