El río Uruguay superó el nivel de alerta en Santo Tomé y el agua continúa subiendo

El río Uruguay continúa creciendo en Santo Tomé y este sábado superó oficialmente el nivel de alerta al alcanzar los 11,79 metros, según el último registro de Prefectura Naval Argentina de las 12. El nivel de alerta está fijado en 11,50 metros, mientras que el de evacuación se ubica en 12,50 metros. El ascenso es constante y avanza a un ritmo aproximado de 3 centímetros por hora.

De acuerdo con los registros, a las 5 de la mañana el río marcaba 11,55 metros, por lo que ya había ingresado en la etapa de alerta. Pese a la crecida, hasta el momento no hay personas evacuadas y la Ruta Provincial Nº 94 continúa habilitada al tránsito según informó el municipio santomeño. En cambio, la costanera de Santo Tomé permanece cerrada desde la tarde del viernes como medida preventiva por el desborde del agua.

Mientras tanto, en Garruchos, frente a Santo Tomé, pero del lado brasileño, el río ya superó el nivel de evacuación, reflejando la magnitud del avance del caudal en la cuenca del Uruguay.

Comportamiento del río

La crecida se aceleró durante los últimos días. El jueves el río aumentó 3,30 metros, mientras que el viernes registró un incremento de 1,95 metros, casi dos metros en apenas una jornada. Apenas 24 horas atrás se encontraba en torno a los 10,40 metros, es decir, más de un metro por debajo del nivel de alerta.

El comportamiento del río durante julio muestra una fuerte variación. El anterior pico del mes había sido el 5 de julio, cuando alcanzó 10,42 metros, situación que también obligó a cerrar la costanera. Luego comenzó un descenso gradual hasta llegar al 19 de julio, cuando tocó su nivel más bajo con 3,38 metros. Sin embargo, esa baja duró apenas un día: el 20 de julio volvió a subir hasta 5,58 metros y desde entonces inició una escalada sostenida hasta superar ahora el umbral de alerta.

Según los registros históricos, el 2 de julio de 2025 el río Uruguay llegó a 12,48 metros en Santo Tomé, quedando prácticamente al límite del nivel de evacuación y obligando al despliegue de un importante operativo de seguimiento sobre las familias ribereñas. El nivel actual también superó el mayor registro del primer semestre de 2026, cuando el 4 de enero había alcanzado los 8,37 metros, confirmando que la crecida de estos días ya es la más importante del año en la ciudad.