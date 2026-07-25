Con refacciones en 892 escuelas, Corrientes se prepara para el regreso a clases

Con el regreso a clases previsto para este lunes, la provincia puso en marcha durante el receso invernal un amplio plan de mantenimiento y refacción que alcanzó a 892 establecimientos educativos de todo el territorio correntino. Las tareas se desarrollan con normalidad durante las últimas dos semanas y según informaron estarán finalizadas antes de la vuelta a las aulas.

El subsecretario de Infraestructura Escolar, Emilio Breard, explicó que las obras ejecutadas por las empresas contratistas presentan un gran avance y se encontrarán listas garantizar el normal dictado de clases al regreso de los alumnos.

Entre los trabajos se realizan tareas de limpieza general, mantenimiento preventivo y acondicionamiento de la infraestructura. Además, las cuadrillas pusieron especial énfasis en la limpieza de canaletas y la desobstrucción de desagües pluviales, con el fin de reducir el impacto de las lluvias y tormentas que podrían registrarse durante el segundo semestre a raíz del fenómeno de El Niño.

En paralelo, el Ministerio de Educación mantiene una política de acompañamiento para la incorporación de equipos de aire acondicionado en las escuelas. Breard explicó que, si las cooperadoras adquieren nuevos equipos, la Provincia se encarga de instalarlos sin costo y de adecuar las instalaciones eléctricas para soportar la mayor demanda energética. Como ejemplo, mencionó el caso del Colegio San Martín de la capital, donde fue necesaria la construcción de una subestación eléctrica para abastecer cerca de un centenar de equipos de climatización.

Plan para evitar el vandalismo

Durante el receso también se implementó un operativo especial de seguridad en conjunto con la Policía de Corrientes para resguardar los edificios escolares y prevenir robos y hechos de vandalismo, una medida que permitió reducir significativamente este tipo de delitos.

De cara al segundo semestre, el funcionario adelantó además que la Provincia buscará destrabar el financiamiento para ejecutar 40 obras escolares comprometidas junto al Gobierno nacional. La gestión de los recursos comenzará en agosto con el objetivo de completar la totalidad de esos proyectos durante el próximo año.