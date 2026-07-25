Comenzó el 26° Encuentro de Ferias Francas en Corrientes: más de 400 emprendedores y masiva convocatoria

Comenzó este sábado el 26° Encuentro de Ferias Francas en el Parque Mitre de la ciudad de Corrientes con una convocatoria récord de más de 400 productores. Emprendedores y artesanos de distintos puntos de la provincia y de la región participan de la propuesta, que se extenderá hasta mañana.

Acto

La apertura se realizó con un acto oficial que incluyó la bendición del arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain. La organización está a cargo de la Asociación Provincial de Ferias Francas, con el acompañamiento del Gobierno provincial, la Municipalidad de Corrientes y distintas instituciones vinculadas al sector productivo.

Durante la inauguración, el subsecretario de Producción de la Provincia, Juan Manuel Pomar, destacó el impacto económico y social de las ferias. "Detrás de cada puesto hay una familia entera trabajando, desarrollándose y trayendo el fruto de su esfuerzo", afirmó.

Además, ratificó el respaldo del Gobierno a los pequeños productores y sostuvo que "seguimos confiando en que ustedes son la base del desarrollo de la economía regional y de la provincia". En ese sentido, remarcó que se mantienen políticas destinadas a fortalecer la producción, la sanidad y la comercialización.

Espacio para fortalecer la producción regional

La presidenta de la Asociación Provincial de Ferias Francas, Antonia Báez, repasó los 26 años de trayectoria de la entidad y valoró el trabajo de quienes impulsaron el crecimiento del movimiento. "Son fruto de nuestros socios fundadores, de las cooperativas y de las organizaciones hermanas", expresó.

También puso en valor el rol de las mujeres rurales y destacó el crecimiento institucional alcanzado por la entidad. "No es fácil, pero hoy podemos contar que la Asociación tiene su propia sede y estamos en una nueva etapa", señaló.

El Encuentro de Ferias Francas continuará este domingo en el Parque Mitre con la comercialización de frutas, verduras, panificados, dulces, conservas, plantas, artesanías y otros productos regionales. Además, la programación incluye espectáculos musicales, actividades culturales, un patio gastronómico y propuestas recreativas para toda la familia.