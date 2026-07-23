Lady es una perra ciega que fue rescatada y necesita $175.000 para costear su tratamiento

Una perra bautizada como Lady fue rescatada en el barrio Independencia tras ser encontrada en un estado de abandono extremo. El animal tiene ceguera, hemoparásitos y necesita estudios y controles veterinarios. El costo inicial de la atención asciende a $175.000 y solicitan colaboración para continuar con su recuperación.

Luego de que dieran aviso del estado en el que estaba la perra, integrantes de un grupo de rescate decidieron intervenir al advertir la gravedad de su situación y la trasladaron de inmediato a una veterinaria para recibir atención médica.

Según informaron los rescatistas, Lady está ciega, padece hemoparásitos y presenta dificultades para hacer sus necesidades de manera normal, por lo que deberá atravesar un tratamiento prolongado y someterse a distintos estudios para controlar su evolución.

La primera atención veterinaria, junto con los estudios realizados, tuvo un costo de $175.000. Sin embargo, advirtieron que aún restan análisis y controles periódicos que incrementarán los gastos durante su recuperación.

"Cualquier monto, por más pequeño que sea, suma y nos ayuda a seguir salvando vidas", expresaron a El Litoral desde la organización.

Cómo colaborar

Ante esta situación, solicitaron la colaboración de la comunidad para poder afrontar el tratamiento de Lady y continuar con el rescate de otros animales en situación de abandono. Quienes deseen realizar una donación pueden hacerlo al alias Rescate.ayuda.mp, a nombre de Juan Sebastián.