La Unne participa en un proyecto interuniversitario para evaluar competencias en escuelas secundarias

Junto a las universidades nacionales de Córdoba (UNC), Litoral (UNL), Cuyo (UnCuyo) y Rosario (UNR), la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) participa en el diseño de un dispositivo común para la evaluación por competencias en las escuelas preuniversitarias de nivel secundario, como herramienta para la mejora continua de las propuestas educativas.

La Unne se sumó a este trabajo colaborativo interinstitucional a través de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (Eragia).

Las escuelas preuniversitarias, que dependen administrativamente y académicamente de las casas de altos estudios, constituyen espacios estratégicos de formación y articulación entre el nivel secundario y el superior.

En ese contexto, por iniciativa de un grupo de instituciones de esta modalidad, se gestó un proyecto orientado a construir un instrumento de medición de resultados del aprendizaje que permita generar información para la toma de decisiones pedagógicas e institucionales.

La propuesta adopta un enfoque de "evaluación por competencias", concibiéndolas como integradoras de conocimientos disciplinares, habilidades cognitivas, procedimentales, capacidades metacognitivas, actitudes y valores.

Diseño del dispositivo y primera prueba piloto aplicada en la Eragia

El objetivo central del proyecto consiste en el diseño y validación de un dispositivo común de evaluación en las áreas claves de Lengua y Matemática. En el área de Lengua se evalúan competencias vinculadas a la comprensión lectora, interpretación textual, producción de inferencias, análisis crítico y reflexión metalingüística.

Mientras que en Matemática la medición enfoca la resolución de problemas, razonamiento lógico, modelización básica, interpretación de información cuantitativa y aplicación contextualizada.

Como parte del proyecto, el pasado 28 de mayo se concretó una primera jornada de evaluación en las instalaciones de la Eragia, con la participación de una muestra de estudiantes del anteúltimo año seleccionada por sorteo.

El director de la institución, Juan Gustavo Samaniego, precisó el origen de la iniciativa señalando que “la iniciativa surgió de la motivación de la propia comunidad que integran las escuelas preuniversitarias, pues muy pocas escuelas contaban con instrumentos estandarizados de evaluación del aprendizaje, y la mayoría carecemos de instrumentos específicos para evaluar las aptitudes de nuestros estudiantes, de cómo entraban y como salían del trayecto formativo".

Por su parte, el vicedirector de la entidad, Martín Flores, explicó los alcances metodológicos de la prueba aplicada en el establecimiento agropecuario. El directivo señaló que no se trató de una evaluación disciplinar específica de los programas de las materias, sino de una prueba de comprensión general articulada sobre problemáticas transversales.

“La premisa no es sólo medir el nivel de los estudiantes en un momento dado en dos materias, sino generar un instrumento de evaluación que nos permita conocer cómo están aprendiendo los estudiantes y poder potenciar logros y mejorar en las falencias identificadas", expuso Flores.

Coordinación institucional y proyecciones como política académica permanente

El proyecto está coordinado por una Comisión Interuniversitaria Permanente de Evaluación con equipos técnicos por cada casa de estudios. Por la Unne, la responsabilidad académica está a cargo de la licenciada Alejandra Hernando, subsecretaria de Asuntos Estudiantiles, junto al profesor Esteban Iturriz y la profesora Rosana Núñez, docentes de Matemática y Lengua de la Eragia respectivamente. Actulamente, los equipos se encuentran realizando la evaluación de resultados y el análisis del instrumento utilizado para su posterior ajuste y validación.

Las autoridades de la Eragia remarcaron que la iniciativa se plantea como una política académica permanente con aplicaciones periódicas e integración de datos a los planes estratégicos universitarios.

Pese al perfil técnico agropecuario del establecimiento, las autoridades concluyeron que el objetivo busca formar egresados preparados para cualquier disciplina superior, expresando que “creemos que el proyecto contribuirá a identificar la relación entre lo que ofrecen las escuelas en materia de enseñanza y cómo los estudiantes capitalizan el conocimiento que se les brinda, como base para la mejora de las propuestas de formación".