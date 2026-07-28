Rige doble alerta por tormentas en Corrientes: las localidades más comprometidas

Los pronósticos advierten la llegada de tormentas fuertes para el interior correntino. La alerta naranja rige esta noche en la zona de la costa del río Uruguay, sector afectado por la crecida. Para el resto de la provincia, excepto la capital, se encuentra bajo alerta amarilla y esta se extiende hasta la mañana de este miércoles.

Según la advertencia de corto plazo se esperan tormentas severas con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo para General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Mercedes, Paso de los Libres y San Martín.

Doble alerta

La alerta naranja rige para esta noche y señala que el área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y actividad eléctrica importante. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

En cuanto a la alerta amarilla se podría extender hasta la mañana del miércoles e indica que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas.

Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica importante. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.