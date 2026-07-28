El río Uruguay sigue creciendo y el agua ya cubre parte de la playa de Monte Caseros

La creciente del río Uruguay comenzó a sentirse con fuerza en Monte Caseros, este martes alcanzó los 6 metros y continúa en ascenso. El agua avanza sobre la playa La Magia de un Lugar, uno de los espacios más concurridos de la ciudad, donde el paisaje empezó a cambiar a medida que el caudal continúa aumentando.

Si bien el agua aún no llega a su nivel de alerta marcado por los 7,50 metros, el último registro de Prefectura Naval Argentina marca los 6 metros y anteriormente se había posicionado en los 5,86 metros manteniéndose una tendencia creciente.

Las imágenes tomadas durante la jornada muestran cómo el agua comenzó a cubrir distintos sectores de la costa, reduciendo la superficie de playa y anticipando el impacto que podría generar si el nivel sigue en ascenso durante los próximos días.

Allí donde hasta hace pocos días predominaba la arena, ahora el agua gana terreno y modifica la postal característica de la ribera.

Situación en otras localidades

La situación es crítica en algunos sectores, ya que los niveles del río se encuentra por encima de la alerta, como en Alvear con 9,78 metros (alerta en 9,50 metros) y en Paso de los Libres con 8,38 metros (alerta en 7,50 metros) el caudal casi llega al nivel de evacuación fijado en 8,50 metros. En Santo Tomé el agua comenzó a bajar, pero según la última medición su nivel llega a los 10,50 metros (alerta en 11,50 metros).

Mientras el comportamiento del río Uruguay continúa bajo seguimiento permanente, recomiendan a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y seguir de cerca la evolución del nivel del río, ya que el caudal continúa en aumento.