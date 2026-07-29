Corrientes: suspendieron el cruce entre Monte Caseros y Bella Unión por la subida del río Uruguay

El paso internacional Puerto Monte Caseros-Bella Unión quedó suspendido debido a la creciente del río Uruguay. La decisión fue comunicada por la Prefectura tras registrarse una altura de 6,20 metros en la escala hidrométrica.

La interrupción del servicio responde a las condiciones actuales del río y busca garantizar la seguridad de las personas que utilizan el cruce fronterizo.

Desde la fuerza indicaron que la suspensión permanecerá vigente hasta nuevo aviso. La apertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río y de la posibilidad de restablecer una navegación segura.

Cómo avanza el río Uruguay

Si bien el agua aún no llega a su nivel de alerta marcado por los 7,50 metros, se mantiene en ascenso constante. Ante esta situación del río Uruguay, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los reportes oficiales y seguir de cerca la evolución.

La situación es crítica en algunos sectores, ya que los niveles están por encima de la alerta, como en Alvear con 9,78 metros y en Paso de los Libres donde comenzó la evacuación. En Santo Tomé el agua está en descenso, pero según la última medición llega a los 10,50 metros.



