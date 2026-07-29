Cursos gratuitos para estudiantes de la Unne: cómo inscribirse

El Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), ubicado en Córdoba 788 de la ciudad de Corrientes, abrió las inscripciones para los cursos correspondientes al segundo cuatrimestre.

Las propuestas académicas se diferencian de los talleres artísticos anuales de la institución debido a que poseen modalidades de cursada de menor extensión, con duraciones de uno, dos y tres meses.

La grilla confeccionada para esta etapa del año contempla talleres de Lengua de Señas Argentina en turnos mañana y tarde, Historia del cine mundial, sustentabilidad en indumentaria con Reinventa tu armario, herramientas teatrales de Cuerpo y escena, guión literario, títeres para adultos, improvisación en danza, improvisación teatral y creación de visuales con video-mapping.

Los aranceles oscilan entre los 30.000 y 90.000 pesos según la extensión, debiendo ingresar al sitio web oficial del CCU para conocer el detalle de cada propuesta.

No obstante, el taller “La vuelta al mundo en 80 planos: Historia del cine mundial, sus peripecias y avatares hasta nuestros días” será totalmente gratuito para todo público.

Becas completas para alumnos universitarios y requisitos de inscripción

Los estudiantes de la Unne podrán acceder a la totalidad de la oferta formativa de forma gratuita. Para hacer uso del beneficio, los alumnos deberán presentar la constancia de alumno regular junto a la fotocopia del DNI al momento de anotarse.

Asimismo, la universidad estableció como condición obligatoria la asistencia a las dos primeras clases y el mantenimiento de un 80 por ciento o más de asistencia regular durante el dictado de las materias.

El proceso de inscripción se realiza de manera presencial de lunes a viernes en los horarios de 8:30 a 13 y de 16 a 20 horas en la sede del CCU, ubicada en la calle Córdoba 788.

El inicio general de las actividades lectivas está programado para la semana del 10 de agosto en los días asignados a cada especialidad.

El cronograma de inicio de clases según cada especialidad

La oferta académica arrancará con la propuesta de historia del cine a cargo de Abril López y Pablo Almirón, con clases los martes de 19 a 21 y proyecciones los viernes en el mismo horario.

Por su parte, la capacitación en Lengua de Señas Argentina ofrecerá dos comisiones de tres meses: el turno mañana dictado por la profesora Aymara Moratto los lunes de 10 a 12, y el turno tarde encabezado por Yamila Yanina Gisela Sclippa y Mercedes Núñez Gómez los lunes de 17 a 19.

Durante la misma semana de agosto comenzará el taller de títeres para adultos a cargo de Brenda Carolina Benítez Báez, programado para los lunes de 15 a 17 horas en el Salón de Parquet con una extensión de tres meses, e Improvisación en Danza impartido por Antonella Albertosi los miércoles de 10 a 12 horas.

El 14 de agosto iniciarán los cursos de dos meses de duración: "La magia de no tener un plan" de impro teatral a cargo de Lourdes Alegre Borsini los viernes de 18 a 20 horas en el Salón Azul, y Creación de Visuales y Video-Mapping guiado por Francis Martina los viernes de 15 a 17.

El calendario formativo del CCU se completará con la apertura del curso de guión literario dictado por Pablo Almirón a partir del 20 de agosto, con encuentros los jueves de 19 a 21 en el Salón de Parquet por un período de tres meses.

Finalmente, en septiembre darán inicio los últimos talleres: Reinventa tu armario, a cargo de Uriel José Arce, comenzará el 1 de septiembre los martes de 11 a 13 horas en el Salón Atelier por dos meses; mientras que Cuerpo y escena, dictado por Marianela Iglesia, iniciará el 7 de septiembre con un mes de duración los días lunes de 14 a 16 en el Salón Azul.