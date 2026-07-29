Un jefe policial complicó la situación de Maciel, Pérez y Caillava en el juicio por Loan

"Maciel miente".



"La pareja Caillava y Pérez algo tuvieron que ver en la desaparición".



-¿Fue un accidente?



-"Ninguna prueba me demuestra eso".

El comisario mayor Roque Nicolás Báez el 13 de junio de 2024 se desempeñaba como director de la Unidad Regional 2 Goya de la Policía y alrededor de las 18,30 fue el primer inmediato superior del comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, que llegó al campo de El Algarrobal, donde unas horas antes se había consumado el misterio de Loan Danilo Peña.

Este miércoles fue el cuarto testigo en declarar en el juicio por Loan que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Y sus palabras cayeron como un piano desde un edificio sobre las estrategias defensivas de varios imputados, sospechados de cometer la sustracción y ocultar al niño.

Ratificó lo que había manifestado durante la investigación y sus sospechas, que recayeron principalmente sobre Carlos Guido Pérez, Victoria Caillava y el comisario Maciel, alrededor de quién depositó todas las dudas que causaron las que en este debate se analizan como maniobras distractivas luego de que Loan haya desaparecido.

La falsa alarma del hallazgo del nene en la madrugada del 14 de junio de 2024, el momento en el que se encuentra el botín de Loan y quién se adjudicó ese descubrimiento, pero también la salida del pueblo para un viaje de Pérez y Caillava, sembraron una incertidumbre que a los ojos de este jerárquico de la fuerza provincial tienen como destino la sospecha de que se trató de algo más que un extravío.

QUÉ DIJO EL JEFE POLICIAL

A continuación se transcribe textualmente un pasaje de la declaración de Báez en la causa, palabras que este miércoles fueron ratificadas.

-A partir de su colaboración en la investigación y por su experiencia, ¿qué hipótesis tiene del caso? ¿Qué impresión tiene de lo que pudo haber pudo haber pasado?

"En un primer momento uno va y confía en los dichos de los que estuvieron presentes con el niño. Inmediatamente se realiza el rastrillaje. No obstante eso, el criterio en materia de menores es orientar la investigación a todas las hipótesis posibles. De ahí, uno busca evidencias que van orientando la investigación. Si me pregunta a mí qué hipótesis manejo, sé que el luminol es positivo, y eso sumado a la prueba de odorología.

Son dos pruebas que unen al caso en una misma situación. Lo que más une a la desaparición de Loan, las pruebas obtenidas en ambos vehículos, y más que una se encuentran dos pruebas, el rastro del lado de adentro y el luminol de afuera.

Podría tratarse la hipótesis del accidente, que pudo haber ocurrido o no. Pero mi impresión es que la pareja Caillava y Pérez algo tuvieron que ver en la desaparición. La sospecha que yo tengo es porque Maciel miente y porque autoriza a esta pareja a viajar. Siento que nosotros, como funcionarios, no estamos facultados para autorizar a nadie, y deja muchas dudas el hallazgo de la zapatilla. Maciel afirma que lo encontró él, y después otras personas salen a decir otra cosa.

El fiscal (Juan Carlos Castillo) tuvo desde el primer momento contacto con Maciel por ser el primer interventor, por la gravedad del hecho, porque era una desaparición de un niño. Nuestro código procesal establece que el fiscal dirige la investigación en contacto con el primer preventor. Los primeros días, el fiscal tenía contacto con Maciel, y ahí Maciel autoriza el viaje a la pareja, que no tiene facultades para hacerlo si no es con consulta del fiscal.

Si uno hubiera podido intervenir de otra forma desde el principio, hubiera sido distinto, porque los primeros días fueron claves. Esto es minuto a minuto, hay que actuar rápido."

Por otra parte, Báez advirtió que ante el mensaje difundido sobre el supuesto hallazgo del niño, que resultó ser una falsa alarma, le llamó la atención que se levantara la búsqueda. Lo dijo al señalar que notó cómo regresaban los efectivos policiales que desarrollaban los rastrillajes en la madrugada del 14 de junio.

Y asimismo, el jefe policial comentó que Laudelina le había solicitado que busquen en un cementerio ubicado enfrente al campo de la abuela Catalina. Eso, en la noche siguiente al hallazgo del botín y el resultado de esa búsqueda no arrojó resultado.

CON LOS PADRES DE LOAN

De modo sorpresivo, este miércoles llegaron hasta la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería los padres de Loan, María Luisa Noguera y José Peña, que presenciaron la ronda testimonial y las alternativas del debate.

En el inicio de la jornada fue José Peña quien se refirió al momento que atraviesa el proceso y ratificó las dudas que tienen alrededor del del rol cumplido por Laudelina. Y así también, calificó como "todo muy raro" al hablar de los procedimientos policiales en la búsqueda de su hijo.

EL CONCEJAL Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL

En la audiencia desarrollada por el tribunal presidido por el juez Fermín Ceroleni también declararon Jorge Daniel Moreira, quien se desempeñaba como concejal en 2024 y contribuyó en la búsqueda personalmente y con un vehículo. Fue quien horas antes de que se encuentre el calzado de Loan en un sector de barro se cruzó con Laudelina y su suegro, "Capi" Benítez, a pocos metros del sitio.

Y por otra parte, quien habló ante los jueces fue la directora del hospital de 9 de Julio, Gabina Pelozo, quien ofreció pautas sobre la atención que se le dio a Caillava en la noche de la desaparición por un supuesto ataque de tos.

La médica reveló que había examinado a Loan antes del inicio de las clases, explicó que pesaba 20 kilos y medía 1,13 metro y asimismo, que María Noguera sufre "tristeza en el alma". Vinculó el golpe emocional que representó este hecho con dolencias físicas tanto de la familia del niño como en los menores hijos de Laudelina y Antonio Benítez.

En ese sentido, el tribunal comunicó que fue autorizado el traslado a cargo de las defensorías y la asesoría de menores, para que los hijos de Laudelina Peña puedan tener una reunión privada de revinculación.

CÓMO SIGUE

El juicio por Loan continuará este jueves desde las 9,30. Los testigos convocados son tres: los policías federales Juan Osvaldo Ronelli y Fabio Pirrone, y Luis Alberto González, quien en 2024 era viceintendente de 9 de Julio.