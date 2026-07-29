Paso de los Libres: el río superó el nivel de evacuación y 7 familias dejaron sus casas

La creciente del río Uruguay continúa generando preocupación en el sur de Corrientes. Este miércoles, el nivel del río en Paso de los Libres alcanzó los 8,64 metros, superando el nivel de evacuación fijado en 8,50 metros y 29 libreños de 7 familias debieron abandonar sus hogares para refugiarse en centros de dispuestos por el municipio.

Ante este escenario, el director de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, Bruno Lovinson, señaló a El Litoral que ya hay personas afectadas por el avance del agua. “En Paso de los Libres hay 29 evacuados en 7 familias, en Santo Tomé hay 3 familias auto evacuadas que corresponden a 6 personas”.

Crecida del río

El nivel de alerta en Paso de los Libres se encuentra establecido en 7,50 metros, a este punto llegó el fin de semana, sin embargo, la actual altura del río ya supera ampliamente ese umbral y mantiene en máxima vigilancia a las autoridades provinciales y municipales. El registro anterior había sido de 8,63 metros, lo que confirma que el caudal mantiene una tendencia creciente.

Frente a la emergencia, el Ejército Argentino puso a disposición tres pabellones acondicionados con capacidad para albergar hasta 750 personas, en caso de que la situación se agrave y sea necesario ampliar la asistencia a los damnificados.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del río y no descartan que el número de evacuados aumente si el nivel del agua sigue creciendo durante las próximas horas. Mientras tanto, se mantiene activo el operativo de asistencia y prevención en las localidades afectadas por la crecida del Uruguay.