Subió el peaje del puente Santo Tomé-São Borja: cuánto cuesta cruzar en julio

Inició un nuevo mes y comenzaron a regir las nuevas tarifas para cruzar el puente internacional que une Santo Tomé en Corrientes con São Borja en Brasil. La actualización fue informada por la empresa concesionaria Mercovía S.A. (CS Rodovias Mercosul) y tendrá vigencia hasta fin de mes y varían de los $1.600 hasta los $2.400. Los residentes adheridos al Tránsito Vecinal Fronterizo continúan exentos del pago.

Cómo quedan los precios

Con el nuevo cuadro tarifario, los automóviles particulares pasaron a pagar 1.600 pesos argentinos o 4,70 reales, en reemplazo de la tarifa anterior de 1.500 pesos o 4,60 reales.

En tanto, los vehículos con remolque abonan ahora 2.400 pesos o 7,10 reales, mientras que los ómnibus de pasajeros pagan 4.900 pesos o 14,30 reales, ambos con incrementos respecto de los valores que estuvieron vigentes durante junio.

La concesionaria recordó que las motocicletas y los automóviles particulares inscriptos en el régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) continúan exentos del pago del peaje. El beneficio alcanza exclusivamente a los residentes de Santo Tomé y São Borja que se encuentren registrados en ese sistema.

El régimen de Tránsito Vecinal Fronterizo forma parte de un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil que busca facilitar el desplazamiento cotidiano de quienes viven en ambas ciudades fronterizas. El pago del peaje puede realizarse tanto en pesos argentinos como en reales en las cabinas de control del puente internacional.