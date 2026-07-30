Alvear despide a Pichino, el perro que se ganó el corazón de todo un pueblo

Acomodado entre flores del patio interno del edificio municipal, fue encontrado muerto Pichino, el perro sin amo-tutor, pero mascota del pueblo de Alvear. A medida que se conoce la novedad, crece la cantidad de manifestación de pesar a través de los mensajes en las redes sociales. El hallazgo se produjo al mediodía, de este martes 28 de julio, una jornada después de celebrarse el Día Internacional del Perro Callejero.





Pichino, que había convertido el palacio comunal en su hogar, fue querido por todos; los empleados municipales, las autoridades, los vecinos, los viajantes que con frecuencia llegan hasta la ciudad, los ocasionales visitantes.

Lasin pedir permiso, se ubicaba en el palco oficial en los actos; forma parte de las distintas estéticas escenográficas que se armaban para ocasionales ceremonias; asistía a misa en la Parroquia Inmaculada Concepción de María; iba a la Escuela de Comercio; acompañaba a los portadores de la bandera nacional que se izaría en el mástil de la plaza 9 de Julio; también las procesiones religiosas, y presenciaba los desfile desde un lugar, siempre, de privilegio, entre otras participaciones oficiales, sociales, populares.

Tiempo atrás, desde el Departamento Ejecutivo Municipal se le asignó un lugar, con su cama, para que descanse seguro en el edificio comunal. Los vecinos lo alimentaban, cuidaban, le daban cariño. El respondía con amor, tranquilo y noble.Él aparecía, se instalaba al lado y acompaña como uno más en las distintas reuniones que protagonizaba la gurisada en el mástil o cualquier otro lugar de la plaza principal. “Formaba parte de nuestro paisaje”, expresó una vecina en redes sociales.





“La Municipalidad de Alvear lamenta profundamente el fallecimiento de este querido perrito que, durante muchos años, encontró en el edificio municipal y en los alrededores de la plaza 9 de Julio su hogar”, expresó un comunicado en el muro del Facebook de la comuna alvearense. “Hasta siempre, querido Pichino. Gracias por tantos años de cariño y compañía”, se despidió el comunicado oficial.

Walter Joaquín Disanti